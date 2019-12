Sport invernali, sci alpino: come vederlo su DAZN

SPORT INVERNALI COME VEDERLI Sci alpino, finalmente ci siamo. Poco prima del giorno di Halloween, infatti, il mondiale più ‘freddo’ della stagione prenderà il via, al termine di un’attesa davvero infinita, tra sogni, aspettative e un eterno viaggio verso la gloria. Siete pronti?

Sport invernali, sci alpino: il calendario completo

Come abbiamo detto, a breve comincerà il mondiale di sci alpino. Ecco il calendario completo:

27 ottobre 2019 alle ore 10.00: Slalom Gigante Maschile (Soelden in Austria)

24 novembre 2019 alle ore 10.15: Slalom Maschile (Levi in Finlandia)

30 novembre 2019 alle ore 20.15: Discesa Maschile (Lake Louise in Canada)

1° dicembre 2019 alle ore 20.15: Super-G Maschile (Lake Louise in Canada)

6 dicembre 2019 alle ore 18.45: Super-G Maschile (Beaver Creek in USA)

7 dicembre 2019 alle ore 19.00: Discesa Maschile (Beaver Creek in USA)

8 dicembre 2019 alle ore 17.45: Slalom Gigante Maschile (Beaver Creek in USA)

14 dicembre 2019 alle ore 09.30: Slalom Gigante Maschile (Val d’Isere in Francia)

15 dicembre 2019 alle ore 09.30: Slalom Maschile (Val d’Isere in Francia)

20 dicembre 2019 alle ore 11.45: Super-G Maschile (Val Gardena/Groeden in Italia)

21 dicembre 2019 alle ore 11.45: Discesa Maschile (Val Gardena/Groeden in Italia)

22 dicembre 2019 alle ore 10.00: Slalom Gigante Maschile (Alta Badia in Italia)

23 dicembre 2019 alle ore 18.15: Parallel GS Maschile (Alta Badia in Italia)

28 dicembre 2019 alle ore 11.30: Discesa Maschile (Bormio in Italia)

29 dicembre 2019 alle ore 11.00: Combinata Maschile (Bormio in Italia1)

5 gennaio 2020 alle ore 14.15: Slalom Maschile (Night Event Zagreb in Croazia)

8 gennaio 2020 alle ore 17.45: Slalom Maschile (Night Event Madonna di Campiglio)

11 gennaio 2020 alle ore 10.30: Slalom Gigante Maschile (Adelboden in Svizzera)

12 gennaio 2020 alle ore 10.30: Slalom Maschile (Adelboden in Svizzera)

17 gennaio 2020 alle ore 10.30: Combinata Maschile (Wengen in Svizzera)

18 gennaio 2020 alle ore 12.30: Discesa Maschile (Wengen in Svizzera)

19 gennaio 2020 alle ore 10.15: Slalom Maschile (Wengen in Svizzera)

24 gennaio 2020 alle ore 11.30: Super-G Maschile (Kitzbuehel in Austria)

25 gennaio 2020 alle ore 11.30: Discesa Maschile (Kitzbuehel in Austria)

26 gennaio 2020 alle ore 10.30: Slalom Maschile (Kitzbuehel in Austria)

28 gennaio 2020 alle ore 17.45: Slalom Maschile (Night Event Schladming in Austria)

1° febbraio 2020 alle ore 11.30: Discesa Maschile (Garmish Partenkirchen in Germania)

2 febbraio 2020 alle ore 10.30: Slalom Gigante Maschile (Garmish Partenkirchen in Germania)

8 febbraio 2020 alle ore 10.00: Slalom Maschile (Chamoniz in Francia)

9 febbraio 2020: Parallel GS Maschile (Chamoniz in Francia)

15 febbraio 2020 alle ore 04.00: Discesa Maschile (Yanqing in Cina)

16 febbraio 2020 alle ore 04.00: Super-G Maschile (Yanqing in Cina)

22 febbraio 2020 alle ore 02.00: Slalom Gigante (Niigata Yuzawa Naeba in Giappone)

23 febbraio 2020 alle ore 02.00: Slalom Maschile (Niigata Yuzawa Naeba in Giappone)

29 febbraio 2020 alle ore 12.30: Super-G Maschile (Hinterstoder in Austria)

1° marzo 2020 alle ore 09.45: Combinata Maschile (Hinterstoder in Austria)

7 marzo 2020 alle ore 11.00: Discesa Maschile (Kvitfjell in Norvegia)

8 marzo 2020 alle ore 10.30: Super-G Maschile (Kvitfjell in Norvegia)

14 marzo 2020 alle ore 09.30: Slalom Gigante Maschile (Kranjska Gora in Slovenia)

15 marzo 2020 alle ore 09.30: Slalom Maschile (Kranjska Gora in Slovenia)

18 marzo 2020 alle ore 09.30: Discesa Maschile (Cortina d’Ampezzo in Italia)

19 marzo 2020 alle ore 11.30: Super-G Maschile (Cortina d’Ampezzo in Italia)

21 marzo 2020 alle ore 09.00: Slalom Gigante Maschile (Cortina d’Ampezzo in Italia)

22 marzo 2020 alle ore 10.30: Slalom Maschile (Cortina d’Ampezzo in Italia)

Sport invernali, sci alpino: come vederlo

Abbiamo parlato del mondiale di sci apino che, a breve, inizierà, ma dove sarà possibile seguire gli sport invernali più attesi? I diritti televisivi saranno visibili su Rai Sport e Eurosport. Oltre a questo, chi non riuscirà a vedere la competizione in tv potrà usufruire del servizio in streaming di Eurosport Player e Rai Play.

