Sorteggio ottavi di Europa League: data, orario e dove vederlo

Il sorteggi degli ottavi di UEFA Champions League 2019/20 è in programma venerdì 28 febbraio alle ore 13.00 e sarà trasmesso in diretta su UEFA.com. Oppure sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e sulle reti Mediaset e su Eurosport 1, il canale è visibile ormai da tempo agli abbonati Sky al tasto 210, ma che dal mese di agosto ha fatto il suo esordio anche sulla piattaforma DAZN.

Europa League: il calendario della stagione

Ecco tutte le date dell’Europa League dagli ottavi fino al termine:

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

16 aprile: quarti di finale, ritorno

16 aprile: quarti di finale, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium, Danzica

Sorteggi Europa League, diretta streaming gratis e tv: dove vederli

I sorteggi saranno visibili in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A, senza dimenticarsi ovviamente del magico mondo del basket e molto altro ancora. Per poter guardare i sorteggi di Europa League,sulla piattaforma inglese grazie alla diretta di Eurosport 2 e in streaming di Eurosport Player

