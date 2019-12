SERIE A – 10 partite in 10 anni: i match che hanno segnato un decennio

SERIE A DECENNIO /10 partite scelte dalla redazione di LoSport24.com che, più di tutte, hanno raccontato un decennio di Serie A: dal ‘Triplete’ nerazzurro, al record di punti bianconero. Passando per il primato di reti di Gonzalo Higuain e molto altro ancora.

SIENA – INTER 0-1

16.05.2010, Triplete is coming. ‘El Principe’ Milito decide l’ostica trasferta di Siena e regala lo scudetto numero 18 all’Inter ma, soprattutto, un tassello fondamentale del Triplete. Di fronte, i bianconeri saranno costretti alla Serie B ma fanno correre più di un brivido sulla schiena dei tifosi meneghini.

PALERMO – UDINESE 0-7

27.02.2011, Sanchez e Di Natale show. Al ‘Barbera’ scendono in campo 20 giocatori più 2: Sanchez e Di Natale che distruggono il Palermo. I rosanero, nonostante i tre avvicendamenti in panchina, finiranno l’anno all’ottavo posto con una rosa di tutto rispetto (Sirigu, Ilicic, Pastore, Miccoli, Darmian, Balzaretti per dirne qualcuno), mentre l’Udinese acciufferà i preliminari di Champions grazie al ‘Nino Maravilla’ e Di Natale, capocannoniere stagionale con 28 reti.

GENOA – SAMPDORIA 2-1

08.05.2011, Boselli non lo sapeva. Compare scritta sui muri di Genova. Il centravanti argentino, con un trascorso davvero anonimo in rossoblu, spedisce i rivali cittadini in Serie B segnando un gol al minuto 97 di un derby che sembrava destinato al pareggio. Ed anzi, in molti a Genova credevano in un patto segreto tra le squadre ma evidentemente Boselli non era stato informato. La settimana successiva verrà ‘formalizzata’ la retrocessione.

GENOA – SIENA 1-4

22.04.2012, la rivolta dei tifosi. I rossoblu sono ad un bivio: vincere per allontanare la retrocessione o perdere e saltare nel buio. Dopo soli 50 minuti, il Siena vola sullo 0-4 al Ferraris ed i tifosi genovesi la prendono decisamente male. Il lancio di oggetti e fumogeni costringe l’interruzione della partita ed i calciatori del Genoa vengono obbligati a consegnare le maglie ai capi-rivolta. Tacciati di non essere degni di indossare i colori rossoblu. Una contestazione che porterà ad aspre critiche ma, allo stesso tempo, sveglierà la squadra che vincerà le ultime due partite in casa mantenendo così la categoria.

JUVENTUS – CAGLIARI 3-0

18.05.2014, lo scudetto dei record. 102 punti e tutte le partite in casa vinte. E’ record… che difficilmente potrà essere battuto. La Juventus di Conte è quasi perfetta in Italia (tolti i k.o. di Firenze e Napoli), complice un campionato che oppone un’ottima Roma mentre la resistenza delle altre squadre è troppo scarsa per impensierire i bianconeri. Arriva così la terza stella da apporre allo scudetto e la vittoria sul Cagliari è la perla che sancisce tutti i primati.

NAPOLI – FROSINONE 4-0

14.05.2016, Higuain è il re dei bomber. Con la bellissima tripletta ai ciociari, il ‘Pipita’ vola a 36 reti e firma il record di reti segnati in campionato a girone unico. Stacca così il ‘pompierone’ Nordhal fermo a 35 segnature dalla stagione 1949-50. L’attaccante del Napoli viaggia ad una media di 1,028 reti a partite dato le 36 in 35 partite. Higuain diventa il re dei bomber ed il sovrano della città di Partenope, fino al 26 luglio 2016 quando passa alla Juventus. Il più grave dei tradimenti.

CROTONE – LAZIO 3-1

28.05.2017, l’impresa degli ‘Squali’. Alla prima stagione in Serie A, i crotonesi pagano l’emozione dell’esordio e iniziano nel peggiore dei modi: 2 punti in 10 partite. Dopo il girone d’andata, il Crotone sembra quasi spacciato ma Vrenna e dirigenza hanno il merito di dare ancora fiducia a Nicola. Nel girone di ritorno parte la cavalcata con un Falcinelli in formato super. All’ultima giornata gli ‘Squali’ battono la Lazio mentre un Palermo già retrocesso batte l’Empoli: il Crotone è salvo.

ROMA – GENOA 3-2

28.05.2017, il saluto al ‘Re di Roma’. 250 gol in Serie A, secondo marcatore di sempre e giocatore ad aver segnato di più con la stessa maglia. L’attaccante con più presenze (619) nel massimo campionato, unico ad aver giocato 25 campionato ed aver segnato per 23. Roma-Genoa è l’ultima di Francesco Totti e, quel giorno, per tutti i romanisti del mondo si chiude un capitolo della propria vita.

BENEVENTO – MILAN 2-2

03.12.2017, la riprende Brignoli. Alberto Brignoli è un buon portiere che ha costruito la sua carriera principalmente in Serie B. Mentre il Benevento disputa l’unica stagione in A, stabilendo il record negativo di 14 sconfitte consecutive dall’inizio del campionato. Poi, all’inizio di dicembre, il Milan arriva allo stadio Vigorito: sembra tutto pronto per il k.o. numero 15 ma al 93′ il portiere Brignoli si spinge in avanti e con un grande slancio batte il collega Donnarumma. Arriva così il primo punto in A del Benevento (che non basterà a salvarsi). E Brignoli diventa l’unico portiere ad aver segnato nella massima categoria in questi 10 anni.

HELLAS VERONA – BOLOGNA 1-1

25.08.2019, il ritorno del Comandante. Uno dei tanti classici del calcio italiano, una delle tante prime giornate. Non è importante ciò che avviene sul rettangolo verde (1-1 senza troppe emozioni) ma, poco fuori, chi è in piedi attira l’attenzione di tutti: c’è il comandante serbo, Sinisa Mihajlovic. Un mese e mezzo prima aveva annunciato:” Ho la leucemia” e poi, il 25 agosto, era lì a spingere i suoi. Simbolo di forza e di determinazione. Il suo marchio. A dicembre, poi, è arrivata la notizie più belle di tutte: Sinisa ha vinto.