Come si scelgono i migliori siti scommesse sul calcio: facciamo un veloce ripasso

Con le ripartenze dei vari campionati ormai alle porte, è normale si torni anche a parlare di scommesse sportive ed, in particolare, di quelle legate al calcio.

Il mondo delle scommesse, infatti, affianca quello dei campionati quasi in simbiosi. A differenza di quanto si pensi, scommettere online non è così facile come sembra: è importante scegliere il giusto sito, dove fare le proprie puntate con quote realistiche, in linea con le normative ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

Per facilitare la scelta del miglior bookmaker, qui di seguito vi presentiamo una breve guida sullo sport betting online in modo che possiate individuare il sito di scommesse sportive che più fa al caso vostro.

I criteri da tenere in considerazione nella scelta del sito dove scommettere

Prendendo in considerazione principalmente le scommesse sportive, uno dei criteri fondamentali nella ricerca del miglior sito di scommesse riguarda ovviamente l’ampio ventaglio di quote possibili ed il potenziale ritorno economico.

Allo stesso modo, però, questo non significa che i criteri appena citati siano gli unici da tenere in considerazione nella scelta di un sito di scommesse.

Infatti, non basta monitorare le quote e conoscerne il possibile guadagno: sarebbe limitante, il gioco dopo un po’ sarebbe statico.

Soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle scommesse sportive, è anche importante dare il giusto peso ai bonus proposti.

Con i bonus sulle scommesse, ogni giocatore ottiene un moltiplicatore sulle proprie puntate, a patto che si rispettino alcuni parametri, come ad esempio un certo tipo di deposito iniziale.

Entrando nel dettaglio, andiamo ad analizzare una serie di fattori specifici, imprescindibili, quando ci si trova a dover scegliere tra tanti bookmakers su uno dei siti di recensioni sportive che offrono l’elenco dei migliori siti scommesse .

La varietà dell’offerta scommesse

Sia per gli scommettitori di grande esperienza, che per coloro che si affacciano per la prima volta a questo particolare mondo, la prima richiesta è abbastanza immediata: avere a disposizione un gran numero di eventi sportivi, campionati e mercati dove poter fare il proprio gioco.

Una vasta scelta di scommesse a cui accedete è, infatti, direttamente proporzionale all’eventualità di trovare la puntata più adatta al proprio stile di gioco. Ma non solo.

L’ampia scelta di palinsesti, quote e scommesse viene richiesta anche da coloro che usano un’applicazione di mobile betting , e che vogliono puntare in libertà da qualunque tipo di dispositivo.

Scegliere il miglior sito scommesse: la Proposta Live

Ad oggi è decisamente impensabile che un sito di betting non proponga scommesse in tempo reale, perché sono strumenti estremamente utili per ogni player.

Infatti, il live betting è sempre più ricercato e, come conseguenza, un sito attrezzato in questo senso può riscontrare un maggior numero di clienti.

Scegliere il miglior sito scommesse: I Bonus

Come abbiamo accennato in precedenza, un’importante spinta, per l’apertura di un nuovo conto scommesse su di un bookmaker legale, viene data dalla presenza di bonus: il più famoso è il bonus di benvenuto.

Questi incentivi gratuiti si trovano in varie forme, con cifre più o meno accattivanti. I bonus più diffusi sono principalmente tre:

bonus sul primo deposito – si tratta di una cifra omaggio, che può essere fissa oppure derivante da una percentuale sulla somma versata in seguito all’iscrizione;

bonus sulla prima scommessa – sono bonus che seguono lo stesso principio del precedente, con l’unica differenza che il calcolo di questo avviene sull’importo della prima giocata effettuata in seguito all’apertura del conto;

bonus cashback – si tratta della tipologia di bonus più diffusa e consiste in una sorta di rimborso sulle scommesse perse, sulle perdite nette (ovvero sulla differenza tra il denaro vinto e quello investito) o sulle spese totali.

I bonus, logicamente, sono soggetti a termini e condizioni che devono essere rispettati. Normalmente i siti di recensioni con l’elenco dei migliori siti di scommesse possono aiutare nella scelta.

Sistemi di sicurezza

Come ultimo criterio da tenere in considerazione, ma non ultimo in termini di importanza (fondamentale per la sicurezza di ogni scommessa), vi è il fatto che un sito di scommesse sportive deve essere possesso di una regolare licenza rilasciata dall’ Agenzia Dogane e Monopoli .

Questa licenza è indispensabile perché è l’unica via per il bookmaker di operare legalmente in Italia.

Ottenere la licenza ADM (ex Aams) non è facile, ogni azienda deve rispettare rigidi protocolli: da come vengono gestiti i fondi degli utenti a periodici controlli anonimi, per verificare la genuinità delle quote.

Queste misure di sicurezza sono essenziali per garantire agli utenti un’esperienza di gioco serena e divertente, magari scommettendo sulla propria squadra del cuore,.

Scommettere resta un passatempo ed è importante giocare responsabilmente, per farlo bisogna usare solo piattaforme legali ed autorizzate in Italia.