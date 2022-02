Scommesse in Italia il fatturato sale e l’online traina il settore

I siti di scommesse online hanno chiuso un 2021 da sogno grazie anche alla pandemia che continua a penalizzare le sale fisiche. Lo sport e le scommesse restano fra le passioni maggiori dei tifosi in Italia e i numeri di fine anno lo dimostrano. In questo articolo cerchiamo di fare il punto della situazione sul mondo delle scommesse sportive legali in Italia.

Nuove regole nelle sale scommesse sportive, per giocare serve il super green pass

Le scommesse così come il resto dei settori lavorativi italiani è stato interessato dall’ultimo decreto legge del 5 gennaio che impone il possesso del super green pass (vaccino o guarigione) per entrare nelle sale. Questa ennesima decisione presa per arginare la pandemia da covid non può far altro che agevolare ancora una volta il mercato delle scommesse sportive online che nel 2021 ha chiuso con un 70% di volumi di gioco raccolti contro il 30% del retail. Le abitudini degli italiani amanti del calcio e delle scommesse sportive sono quindi cambiati definitivamente?

I siti di scommesse online ci dicono di si, visto che le piattaforme legali di betting sono state fra le poche attività in Italia che non ha accusato la crisi da pandemia. Anzi, fra i vari lockdown, isolamenti, quarantene preventive e smartworking, il gioco nelle scommesse sportive online è aumentato. I maggiori bookmakers di scommesse sportive hanno inserito nel loro palinsesto più sport e più campionati oltre che un maggior numero di partite in streaming. In questo modo i siti di scommesse diventano non solo un posto dove giocare ma anche dove intrattenersi e informarsi.

Calcio scommesse sportive, il live supera il prematch e vi spieghiamo perché

Le scommesse sportive nel 2021 hanno vissuto anche un’altra rivoluzione, ovvero il sorpasso del fatturato del gioco live rispetto a quello classico prematch con un rapporto del 55% contro 45%. Questa tendenza per le scommesse sportive online secondo gli esperti di settore continuerà anche nel 2022, per le scommesse sportive sul calcio sarà anche l’anno in cui si giocheranno i Mondiali in Qatar. Ma perché i live sono così apprezzati dagli amanti del calcio e delle scommesse sportive? La risposta è riconducibile al livello di coinvolgimento che un giocatore di scommesse sportive ha durante una partita.

Lo sport e le scommesse in diretta sono infatti molto più divertenti di quelle pre match per il semplice fatto che permettono agli utenti di guardare un match in tv, in streaming tecnologia ormai largamente utilizzata ad esempio anche per vedere serie tv o film e contemporaneamente scommettere. Così facendo si mette alla prova la propria conoscenza di quello sport e con i pronostici per scommesse si cerca di indovinare quale sarà il risultato finale. Capita questa tendenza i siti di scommesse hanno cavalcato l’onda migliorando tantissimo il proprio prodotto sia su sito, sia su mobile che su app. Proprio le app per scommesse sportive sembrano inoltre essere le più usate dagli italiani.

Se le scommesse nel 2021 hanno avuto questi trend, cosa aspettarci dal 2022? Se le restrizioni causa pandemia dovessero continuare è logico attendersi un’ulteriore crescita del comparto online a discapito di quello fisico. Insomma ora come ora scommesse sportive sembra fare rima con web.