SASSUOLO BOLOGNA DOVE VEDERLA / Derby emiliano sul menù della quarta giornata di ritorno: il Bologna fa visita al Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi, all’andata, espugnarono il Dall’Ara con uno scoppiettante 3-4 ma furono i rossoblu a recriminare, dato che dopo un’ ora di gioco si trovavano avanti 3-1 prima di farsi rimontare in 13 minuti.

Gli umori degli spogliatoi sono piuttosto simili: Caputo e compagni hanno espugnato Crotone ritrovando il successo dopo diverse uscite a vuoto; mentre i ragazzi di Mihajlovic arrivano da una vittoria e un pari che ha dato maggiore tranquillità alla classifica.

SASSUOLO – BOLOGNA: data e orario

Sassuolo-Bologna verrà giocata sabato 20 febbraio alle ore 20:45. Teatro dell’incontro sarà il ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia

SASSUOLO – BOLOGNA: le probabili formazioni

SASSUOLO – Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo. All: De Zerbi

BOLOGNA – Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic

Sassuolo-Bologna, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.