SAMP NAPOLI / Il posticipo del Ferraris manda in archivio la 22° giornata con un pirotecnico 2-4 che decide Samp-Napoli

SAMP-NAPOLI 2-4: primo tempo divertente

Quagliarella e Gabbiadini sfidano il loro passato e, fin dalle prime battute, sono gli unici a non farsi intimorire da un Napoli rivitalizzato. La Samp infatti lascia subito troppo spazio così l’asse polacco colpisce al minuto 3: Zielinski pesca Milik che in area incorna di testa con una grande torsione per lo 0-1. Risponde ‘Quaglia’ ma il suo tiro è debole nonostante la posizione favorevolissima. Dall’altro lato, il Napoli non perdona: angolo di Rui, allunga Di Lorenzo ed Elmas fa 2-0. Sulla sinistra la Samp soffre, Milik va a prendere Augello e taglia sempre verso l’area creando scompiglio. L’ex Spezia soffre ma non crolla. I blucerchiati comunque rimangono vivi: prima Linetty sfiora il palo con un tiro dal limite poi è il ‘solito’ eurogol di Quagliarella a riaccendere il match. Il suo destro al volo è imparabile per Meret e il ’27’ non esulta per rispetto della sua ex squadra.

Nel finale la Samp sfiora il pari ma Ramirez centra clamorosamente il montante ad un metro di distanza. Gli animi poi si scaldano con Elmas che rischia fortemente il cartellino rosso ma viene graziato da Lapenna.

SAMP-NAPOLI 2-4: ripresa scoppiettante

Le scintille di fine primo tempo non si spengono nella ripresa, colpa anche di un arbitro che non brilla per personalità. Il VAR infatt interviene due volte: prima annulla il gol alla Samp e poi assegna un rigore (apparso netto fin da subito) per un pestone di Manolas su Quagliarella: Gabbiadini trasforma per il momentaneo 2-2. I blucerchiati stringono i denti, il Napoli non sembra averne molto di più ma con due episodi volano sul 2-4 finale. Prima Demme firma la prima rete in A, poi all’ultimo secondo Audero esce male e Mertens insacca dalla trequarti.

SAMP-NAPOLI 2-4: le pagelle

SAMPDORIA – Audero 5,5; Thorsby 6, Tonelli 6, Colley 6, Augello 5; Linetty 5,5, Ekdal 6, Jankto 6 (79′ Vieira s.v.); Ramirez 6 (68′ Maroni 6), Gabbiadini 6,5, Quagliarella 7,5 (75′ Bonazzoli s.v.). All.: Ranieri

NAPOLI – Meret 6; Hysaj 6, Manolas 5, Di Lorenzo 6, Mario Rui 5,5; Elmas 6,5 (79′ Politano s.v.), Lobotka 6,5 (60′ Demme 7), Zielinski 6,5; Callejon 6 (72′ Mertens 7), Milik 7, Insigne 7. All.: Gattuso

Marcatori: 3′ Milik, 16′ Elmas (N); 26′ Quagliarella (S), 73′ rig. Gabbiadini (S); 83’Demme (N), 95’ Mertens (N)

Ammoniti: Elmas, Demme, Politano (N), Jankto, Ramirez, Linetty (S)

Voto alla SAMPDORIA: 6,5 gli attributi ci sono. Ranieri promette sempre ai tifosi che quelli non devono mai mancare. Purtroppo però mancano i punti immeritatamente. Tra le tante cose, buona la scelta di Maroni: fiducia al giovane argentino che fa il suo.

IL MIGLIORE: QUAGLIARELLA, tiro fiacco dopo pochi minuti, non da lui. Sembra una giornata storta. Poi si inventa il gol che riapre il match e si procura il rigore. FENOMENALE, come sempre. voto 7,5

IL PEGGIORE: AUGELLO, spiace bocciarlo ma entra in partita venti minuti dopo gli altri. Quel tanto che basta per mandare il Napoli sullo 0-2. Non è solo colpa sua ma, dal suo lato, sono guai iniziali. Poi prende le misure. Voto 5

Voto al NAPOLI: 7 la cura Gattuso comincia a fare effetto nel gioco con sprazzi di fini triangolazioni e velenose ripartenze. In area Milik (voto 7) fa sempre male ed Insigne (7) è tornato leader ma l’ingenuità di Manolas (5) e un centrocampo che cala troppo alla distanza fanno correre i brividi sulla schiena dei tifosi.

IL MIGLIORE: INSIGNE, Lorenzo non è ancora ‘Magnifico’ ma almeno è tornato leader. Buone giocate e tanta personalità. E la squadra, senti senti, gira davvero. Voto 7, CORIACEO

IL PEGGIORE: MANOLAS, un’altra ingenuità del greco rischia di compromettere la vittoria. Bastava accompagnare Quagliarella verso il fondo e invece lui affonda il tackle che costringe l’attaccante alla sostituzione regalando il rigore del momentaneo 2-2. Voto 5, CHE FAI?