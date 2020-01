UMANA REYER VENEZIA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA DIRETTA STREAMING / Big match al PalaTaliercio: a Venezia arriva la capolista Virtus di Milos Teodosic! L’Umana Reyer vince in casa da tre partite e l’ultimo k.o. risale a più di un mese fa quando l’Olimpia Milano sbancò a fil di sirena. I bolognesi invece sono in striscia positiva da cinque partite ma, con un eventuale passo falso, Markovic e compagni potrebbero essere raggiunti da Sassari. Dove vedere lo spettacolare anticipo serale? Ovviamente su DAZN

UMANA REYER VENEZIA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: data e orario

UMANA REYER VENEZIA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA si giocherà al PalaTaliercio di Venezia. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20:30 di sabato 25 gennaio 2020.

UMANA REYER VENEZIA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

