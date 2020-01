RENNES MARSIGLIA DIRETTA STREAMING Rennes-Marsiglia è probabilmente il big match della Ligue 1 per questo week end. I padroni di casa, terzi in classifica e in un buon momento, cercano la vittoria contro il Marsiglia, che li precede in campionato e che non vorrà tornare a casa con le ossa rotte. In ogni modo, comunque, sarà un match a dir poco speciale!

Segui live e in esclusiva RENNES MARSIGLIA su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Rennes-Marsiglia: data e orario

Rennes-Marsiglia, in programma venerdì 10 gennaio 2020, avrà luogo presso il Roazhon Park di Rennes con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Rennes-Marsiglia: le probabili formazioni

L’allenatore del Rennes, Julien Stéphan, proporrà un 4-4-2. Il duo d’attacco sarà probabilmente composto da Guitane e Siebatcheu, mentre a centrocampo ci saranno Buorigeaud e Siliki.

Dall’altra parte, invece, André Villas-Boas si affiderà al 4-3-3; l’attacco sarà composto da Sarr, Benedetto e Payet. A centrocampo toccherà a Lopez, Rongier e Sansone.

Le probabili formazioni

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheau. Allenatore: Julien Stéphan.

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Kamara, Amavi; Lopéz, Rongier, Sanson; Sarr, Benedetto, Payet. Allenatore: André Villas-Boas.

Rennes-Marsiglia, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare Darts, NFL, NHL e molto altro.