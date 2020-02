WRC RALLY SVEZIA 2020 DIRETTA STREAMING / Wrc 2020, ci siamo. Il mondiale di Rally torna con l’appuntamento in Svezia. Tutto quello che devi sapere sul Rally Svezia, le date e gli orari della competizione.

WRC, Rally di Svezia 2020: le date

Il Rally di Svezia 2020 sarà in programma da giovedì 13 a domenica 16 febbraio. Di seguito, ecco tutte le date del fine settimana:

Giovedì 13 febbraio:

Prova speciale 1 alle ore 20.08 – 1,9km

Venerdì 14 febbraio

Prova speciale 2 alle ore 08:42 – 21,26 km

Prova speciale 2 alle ore 10:08 – 20,68 km

Prova speciale 4 alle ore 11:08 – 18,94 km

Prova speciale 5 alle ore 15.00 – 2,8 km

Sabato 15 febbraio

Prova speciale 6 alle ore 08.42 – 21,26 km

Prova speciale 7 alle ore 10:08 – 20,68 km

Prova speciale 8 alle ore 11:08 – 18,94 km

Prova speciale 9 alle ore 15:00 – 2,8 km

Domenica 16 febbraio

Prova speciale 10 alle ore 10:08 – 21,19 km

Prova speciale 11 alle ore 12:18 – 21,19 km

WRC, Rally di Svezia 2020: diretta streaming e dove vederlo in tv

Sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN, disponibile per i tantissimi dispositivi compatibili. In alternativa, si potrà usufruire del servizio in streaming di Red Bull TV e del canale ufficiale a pagamento del campionato WRC + All Live.

