PSG MONACO DIRETTA STREAMING /Chiudere il campionato oppure tenerlo aperto e infiammare la corsa per un posto in Champions? Da PSG-Monaco arriverà la risposta alla domanda. I parigini sono in striscia vincente da sei partite ma non hanno ancora inferto l’allungo decisivo sul Marsiglia. I monegaschi, a sorpresa, hanno cambiato allenatore: via Jardim, dentro Robert Moreno (ex ct della Spagna). Dopo un avvio molto lento, ora si trovano a ridosso della zona Champions. Una curiosità: verrà disputato prima il ritorno dell’andata. Infatti la sfida a Monaco, prevista per il primo dicembre scorso, era stata rinviata per maltempo e verrà recuperata mercoledì 15 gennaio.

PSG-Monaco: data e orario

PSG-Monaco verrà disputata domenica sera 12 gennaio 2020, alle ore 21:00, presso il ‘Parco dei Principi’ di Parigi.

PSG-Monaco: le probabili formazioni

La Ligue1 riparte dopo la pausa e gli allenatori recuperano quasi tutti gli effettivi. Dopo le positive partite di Coppa per entrambi, Tuchel disporrà del suo fenomenale attacco mentre Moreno ritrova anche Jovetic

LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG – Keylor Nava; Meunier, T.Silva, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Marquinhos; Di Maria, Mbappè, Icardi, Neymar. All.: Tuchel

MONACO – Lecomte; Aguilar, Jemerson, Glik, Maripan, Dias; Martins, Bakayoko, Golovin, Keita Balde; Ben Yadder. All.: Moreno

PSG-Monaco, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

