Ottieni pronostici vincenti grazie a Invictus

Se per scommettere sul calcio è possibile trovare numerosi pronostici online, purtroppo non possiamo dire lo stesso degli altri sport, poiché meno diffusi. Con Invictus, però, è possibile trovare pronostici tennis e pronostici basket vincenti facilmente.

Inoltre, i pronostici realizzati da Invictus sono elaborati dall’intelligenza artificiale che è alla base della piattaforma, la quale vi consente di ottenere delle previsioni sportive realizzate in maniera totalmente scientifica, quindi oggettiva. Al contrario dei diversi tipster che si possono trovare online, infatti, i pronostici di Invictus non sono frutto dell’istinto o dell’intuizione degli individui, ma calcolati dal complesso algoritmo gestito dall’intelligenza artificiale.

Questo elabora due diversi elementi per i propri pronostici: statistiche avanzate e le previsioni fatte dai migliori scommettitori di tutto il mondo. In questo modo da un’unica fonte si hanno le previsioni migliori relative a diversi sport e alle diverse competizioni.

Pensare che un’unica fonte umana sia in grado di elaborare dei pronostici vincenti relativi a diversi sport, infatti, è particolarmente difficile ed online è facile cadere nelle truffe di millantatori che promettono vincite esagerate per poi invece rivelarsi solo ed esclusivamente una perdita totale.

Tramite Invictus, invece, potrete far affidamento all’oggettività della scienza e tenere traccia di tutte le scommesse fatte, in modo tale da essere pienamente consapevoli se l’investimento fatto si sta dimostrando profittevole o meno.

Per quanto riguarda i pronostici di tennis e di basket, inoltre, questi sono naturalmente differenti da quelli per il mondo del calcio ed anche le quote cambiano. Nel basket, ad esempio, il testa a testa per una singola è differente dal più tradizionale 1X2 calcistico, poiché nello sport della palla a spicchi il pareggio non è contemplato e infatti la partita si protrae nell’over time finché una delle due non riesce a spuntarla.

Stesso discorso per il tennis, in cui non ci sono i tempi supplementari, ma in caso di parità la partita prosegue con il tie-break fino a che uno dei due giocatori non riesce ad avere la meglio sull’avversario.

In entrambi i casi dunque cambiano anche i fattori da tenere in considerazione nell’elaborazione dei pronostici. Lo stato di forma e i precedenti sono fondamentali anche solo per comprendere al meglio in quale stato fisico i giocatori si apprestano ad affrontare l’incontro.

Anche le strutture e le organizzazioni delle competizioni sono totalmente differenti dal calcio, rendendo per certi aspetti ancora più divertente piazzare delle scommesse su questi sport. Per chi ama il brivido dell’eliminazione diretta, ad esempio, nel tennis troverà senza dubbio il suo settore preferito per le scommesse, poiché tutti i più grandi tornei sono organizzati in questa maniera, ma anche nei playoff del basket.

In entrambi, poi, il risultato conosce spesso dei ribaltoni incredibili in grado di rovesciare totalmente i pronostici. Può sembrare questa una brutta notizia, ovviamente, ma per chi fosse interessato alle scommesse in live, invece, si presenta un’ottima occasione per guadagnare con le scommesse.

L’iscrizione a Invictus è totalmente gratuita e vi consentirà di sfruttare alcuni strumenti estremamente utili come il comparatore di quote, tramite il quale scegliere il bookmaker migliore per piazzare la propria scommessa. Oppure ci sono le dropping odds, che vi consentono di osservare l’andamento delle quote di un determinato evento sportivo e quindi tramite la loro osservazione di anticiparne l’esito. Infine, Invictus ha anche il suo canale Telegram per il raddoppio, tramite il quale ogni giorno ottenere dei pronostici gratuiti che vi permetteranno di raddoppiare il budget iniziale. Ovviamente potete scaricare anche l’app dagli store principali.