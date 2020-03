Pronostici, un mondo in continua evoluzione

Senza fare troppi giri di parole, il mondo dei pronostici affidabili è in costante evoluzione e sembra stia conquistando sempre più il settore sportivo. E si, perché è indubbio che oggi sempre più persone si stiano avvicinando al mondo del betting. La spiegazione potrebbe essere duplice: mettere in gioco sé stessi e le proprie competenze su un determinato evento della squadra del cuore che più si conosce e provare a guadagnare una quantità denaro con il minor sforzo possibile.

Come è ben noto a tutti, oramai il mondo dei pronostici sportivi si è innovato sino ad acquisire una nuove veste, sempre più completa e universale. Si può scommettere su tutto, senza alcuna limitazione (se non nel rispetto dei termini di legge). Indubbiamente lo stesso internet ha agevolato gli amanti del calcio e dello sport in generale, ai quali è riconosciuta la possibilità di piazzare la propria schedina con un semplice click. Così come sono sempre più in forte espansione i siti web dedicati ai pronostici, da cui trarre spunto per realizzare la puntata vincente.

Ma, qual è la differenza tra un esperto del betting e uno scommettitore non professionista?

Sicuramente, uno dei punti di maggior rilevanza riguarda la conoscenza dei bookmakers. Uno scommettitore amatoriale piazzerà le sua scommesse sulla base delle proprie intuizioni, un esperto studierà la propria giocata anche attraverso una documentazione seria e constante dei dati in possesso. Uno dei metodi maggiormente usati dagli amanti del betting concerne le dropping odds‘, sistema che richiede un’analisi costante delle quote offerte dai bookmakers.

Ma, cosa sono effettivamente le ‘dropping odds? Il termine deriva letteralmente dall’inglese, dove drop significa ‘caduta’ e odds ‘quote’. Dunque, per dropping odds s’intende (semplicemente) caduta delle quote. Naturalmente l’applicazione del sistema richiede un’analisi costante delle quote, sin dal momento in cui il singolo bookmaker consente la facoltà di piazzare la puntata su un singolo evento. Ad esempio, ci saranno match di Champions League su cui sarà possibile puntare (circa) un mese prima dalla data della partita.

Questo per comprendere il vasto arco temporale oggetto di attenzione dal parte del better. È logico che, affinché si possa parlare di dropping odds, è necessario che si tratti di sostanziali variazioni di quote. Variazione che dovrà riguardare (in linea generale) le quote di ciascun bookmaker dedicate al medesimo evento. Facciamo un esempio giusto per semplificare quanto detto: prendiamo una gara di Serie A Juventus vs Inter e analizziamo le quote nella giornata di giovedì. Vediamo che la vittoria della Juve è quotata 1.80, il pareggio 3.20 e la vittoria dell’Inter 4.20. La domenica pomeriggio, a poche ore dall’inizio del match, la quota dell’Inter scende a 1,90: ci troviamo di fronte ad una dropping odd.

Da cosa dipende una riduzione così sensibile delle quote?

Ciascun bookmaker si circonda di team di esperti e analisti che studiano costantemente i dati riguardanti stato di forma delle squadre, degli atleti, gli ultimi risultati ottenuti, eventuali squalifiche a tanti altri elementi. Le variazioni dipendono da due fattori: il primo concerne dati in possesso dei bookmakers a noi sconosciuti che influenzano le quote di un singolo evento, l’altro informazioni di cui potremmo venire a conoscenza.

– Si pensi ai numerosi infortuni che potrebbero condizionare la gara

– Il numero delle scommesse su un determinato esito in termini percentuali

– Eventi imprevedibili che potrebbero turbare l’ambiente

Le dropping odds, non significa vincita aritmetica ma affidarsi a siti web che offrono queste tipologie di quote, che presentano un’offerta completa per gli utenti, aumenta sensibilmente le probabilità di guadagno. Nel mondo delle scommesse nulla è sicuro, nessun dato potrà mai dare certezze su un determinato evento. Così come è doveroso ricordare che bisogna giocare sempre con responsabilità, per far sì che dal gioco non derivi una dipendenza patologica.