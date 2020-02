NFL SUPER BOWL diretta streaming gratis e tv: dove vederlo

NFL SUPER BOWL DIRETTA STREAMING/ E’ tutto pronto per il grande evento americano dell’anno: a Miami, andrà in scena il 54° Super Bowl che decreterà la squadra campione del Football Americano. Chi succederà ai New England Patriots? Saranno i San Francisco 49ers che con una vittoria raggiungerebbero proprio i Patriots e gli Steelers di Pittsburgh in vetta all’albo d’oro delle vittorie (6) ? O invece sarà finalmente il momento dei Kansas City Chiefs che cercando il titolo dal 1970? Scopritelo su DAZN

NFL SUPER BOWL: data e orario

Lo spettacolo tra 49ers e Chiefs andrà in scena domenica 2 febbraio 2020 all’ Hard Rock Stadium di Miami in Florida ma in Italia saremo già a lunedì 3 febbraio. La sfida avrà inizio alle ore 00:30

NFL SUPER BOWL, tutto lo spettacolo

Il Super Bowl è atteso anche per lo spettacolo dell’inno pre-match e del concerto a metà dell’incontro. Ad animare la serata saranno le stupende pop star Jennifer Lopez e Shakira. Ma un velo di tristezza calerà sull’ Hard Rock Stadium ricordando la leggenda dello sport americano Kobe Bryant.

NFL SUPER BOWL, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La stagione 2019-2020 di NFL è visibile in diretta streaming su DAZN

