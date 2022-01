Napoli, Lorenzo Insigne sempre più lontano

L’affare della vita per Lorenzo Insigne. Questione solamente di dettagli e l’attuale capitano del Napoli sarà un giocatore del Toronto Fc. Il Canda è ormai ad un passo e la trattativa è alle battute conclusive. Secondo alcune fonti arriveranno presto nel Bel Paese i rappresentanti del club per incontrare gli agenti del giocatore, limare i dettagli e porre la firma sul nuovo contratto che riempirà d’oro l’esterno della Nazionale. Cinque anni a 8 milioni a stagioni, ai quali bisogna aggiungere benefits come auto, casa, voli privati, in modo da rientrare nelle cifre che si erano pattuite all’inizio.

Chiaramente per quanto riguarda i tempi, l’accordo varrà da giugno, quando scadrà il contratto di Insigne. Il giocatore disputerà la seconda parte di campionato, rispettando il contratto con la squadra di De Laurentiis, senza creare difficoltà a Spalletti e alla squadra per la quale ha giocato 10 anni. Unico problema è che bisognerà chiudere tutto entro marzo, quando si chiuderà il mercato e si aprirà il campionato della MLS.

Un accordo fatto sotto banco e che nessuno si aspettava. Da tempo era ormai nell’aria l’addio, con i rapporti non ottimali con il presidente azzurro. I principali bookmakers e le quote di questo operatore ormai danno per certo il suo trasferimento, che in parte fanno storcere il naso ai tifosi azzurri che si aspettavano di più dal simbolo.

Attualmente le possibilità che salti tutto e rimanga a Napoli sono pari a zero. De Laurentiis non ha voluto modificare la sua offerta di 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus fino al 2025. Troppo pochi per un giocatore che chiede di essere considerato un top player, specialmente dopo la vittoria dell’europeo e il record di gol in Serie A la scorsa stagione: 19. Inoltre la società vuole ridurre il monte ingaggi del 30%.

Il progetto del Toronto per Insigne

Un lungo corteggiamento da parte della squadra canadese che ha fatto cedere Insigne e lo ha fatto sentire importante. Ora manca solo l’annuncio ufficiale, infatti è già partito il conto alla rovescia. Il trasferimento arriverà a Giugno, dopo la scadenza del contratto con il Napoli. Di questo ne ha parlato il Corriere dello Sport che ha precisato: “Il Toronto ha fatto di tutto per convincere Insigne, partito dalle avances economiche, con l’intesa sull’ingaggio ormai raggiunta, ma ha esteso la sua corte al progetto, all’idea che hanno in Canada di rendere Insigne calciatore immagine in una città, Toronto, dove ci sono tanti italiani e dove i privilegi per Insigne e la sua famiglia saranno tantissimi. Il Canada, in attesa dell’annuncio, sarà una scelta professionale e di vita. Insigne, alle porte dei 31 anni (li compirà il 4 giugno), vuole provare una nuova esperienza, si sente pronto, ripartirà dall’altra parte del mondo. Potrebbe anche essere organizzata una conferenza stampa dal suo agente, Vincenzo Pisacane, dopo la firma, al momento una semplice possibilità, per spiegare a mezzo stampa i dettagli di una trattativa nata nei giorni del freddo con De Laurentiis, quando è stato inevitabile guardarsi attorno per nuovi orizzonti professionali”.