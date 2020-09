LoMOTOGP GP SAN MARINO DOVE VEDERLO/ Il Motomondiale si trasferisce a Misano, finalmente si torna in pista dopo due settimane di stop. La scorsa gara si era conclusa con l’incredibilmente vittoria di Miguel Oliveira che dopo tantissimo tempo ha riportato la KTM sul podio. Si tratta di una tappa speciale perché sarà a porte aperte solo parzialmente.

MotoGP, GP San Marino: dove si corre

Il Gp di San Marino, sesto appuntamento del MotoMondiale 2020, andrà in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

MotoGP, GP San Marino 2020: diretta streaming e dove vederlo in TV

Si riaccendono i motori ma sapete dove vedere le prodezze dei piloti? Quest'anno tutto il MotoMondiale sarà trasmesso sul canale 208 di SkySport MotoGP ed in diretta streaming su DAZN. Il MotoMondiale verrà trasmesso in chiaro in differita su TV8.

MotoGP, GP San Marino 2020: programma e orari

Tra giovedì e venerdì, le prime prove ufficiali. E da sabato le qualifiche per la gara di domenica. Insomma sarà un week-end ricchissimo: