MotoGP, GP Catalogna 2020: diretta streaming, dove vederlo in tv, data, ora e programma

MOTOGP GP CATALOGNA DOVE VEDERLO/ Ottava tappa del motomondiale sbarca in Catalogna, terza volta in Spagna dopo le due a Jerez. Una lotta aperta che vede Andrea Dovizioso leader della classifica mondiale con 84 punti, uno solo in più di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Se non volete perdervi questa gara, sintonizzatevi su Dazn.

MotoGP, GP Catalogna: dove si corre

Il Gp della Catalogna, ottavo appuntamento del MotoMondiale 2020, andrà in scena al circuito di Catalogna situato a Montmelo.

MotoGP, GP Catalogna 2020: diretta streaming e dove vederlo in TV

Si riaccendono i motori ma sapete dove vedere le prodezze dei piloti? Quest’anno tutto il MotoMondiale sarà trasmesso sul canale 208 di SkySport MotoGP ed in diretta streaming su DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

MotoGP, GP Catalogna 2020: programma e orari

Tra giovedì e venerdì, le prime prove ufficiali. E da sabato le qualifiche per la gara di domenica. Insomma sarà un week-end ricchissimo:

Sabato 26 settembre

Ore 12.35: qualifiche Moto3

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 27 settembre

Ore 12.00: gara Moto3

Ore 13.20: gara Moto2

Ore 15.00: gara MotoGP

Palinsesto TV8

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara