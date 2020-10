LAZIO INTER DIRETTA STREAMING / Era dal 5 maggio 2002 – data da dimenticare per i nerazzurri – che l’Olimpico non ospitava un Lazio-Inter la domenica alle ore 15:00. In casa capitolina c’è delusione per la dura sconfitta patita contro l’Atalanta, mentre l’Inter arriva galvanizzata da due belle vittorie e dalle prestazioni dei nuovi acquisti che sembrano aver dato profondità e qualità alla rosa di Conte. Lazio-Inter, nelle ultime stagioni, ha sempre detto molto al campionato e quest’anno sarà una grande esclusiva DAZN.

LAZIO-INTER: data e orario

Lazio-Inter verrà disputata domenica 4 ottobre 2020 con fischio di inizio alle ore 15:00. L’impianto che ospiterà l’incontro sarà lo Stadio ‘Olimpico’ di Roma.

LAZIO – INTER: le probabili formazioni

LAZIO – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic Savic, Marusic; Correa; Immobile. All.: S.Inzaghi

INTER – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Brozovic, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

LAZIO -INTER , diretta streaming gratis e tv: dove vederla

