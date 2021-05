LAZIO GENOA DOVE VEDERLA / Ballardini torna nella Roma biancoceleste per sfidare il suo passato. Ma tutto fa pensare che, per i Grifoni, non si tratterà di una passeggiata di salute. Anzi. Gli Aquilotti non vogliono perdere contatto dal treno Champions e una sconfitta potrebbe essere… capitale.

LAZIO-GENOA: data e orario

Lazio-Genoa verrà giocata domenica 2 maggio allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. Fischio d’inizio fissato per le 12:30

LAZIO-GENOA: le probabili formazioni

LAZIO – Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi S.

GENOA – Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito, Biraschi; Strootman, Badelij, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Shoumurodov. All.: Ballardini

LAZIO-GENOA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN

