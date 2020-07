LAZIO CAGLIARI DIRETTA STREAMING / Gli Aquilotti vivono un momento negativo ma devono resistere se vogliono tenere vivi i sogni di gloria senza dilapidare quanto di buono costruito nei primi 2/3 di stagione. All’Olimpico arriva il Cagliari di Walter Zenga che, lontano da casa, ha vinto soltanto a Ferrara dal rientro post Covid. Ma nonostante l’assenza di Nainggolan, gli isolani non hanno alcuna intenzione di fare una comparsata.

Lazio-Cagliari: data e orario

La partita chiuderà la 35° giornata di Serie A ed avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle 21:45 di giovedì 23 luglio 2020.

Lazio-Cagliari: le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Mattiello; Nandez, Rog, Ionita; Joao Pedro, Simeone. All.: Zenga

Lazio-Cagliari, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

