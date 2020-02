Juventus-Fiorentina, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

JUVENTUS FIORENTINA DIRETTA STREAMING Juventus-Fiorentina, lo sappiamo, è sempre una partita speciale. Anche quest’anno, nonostante motivazioni diverse, non sarà da meno. I bianconeri proveranno in tutti i modi a vincere, per tenere Inter e Lazio il più lontano possibile dalla prima posizione in campionato, mentre la Fiorentina tenterà un’impresa storica, oltre a voler dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Coppa Italia raggiunta per mano dell’Inter. Sarà un match match a dir poco emozionante!

Segui live e in esclusiva JUVENTUS FIORENTINA su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Juventus-Fiorentina: data e orario

Juventus-Fiorentina, in programma domenica 2 febbraio 2020, avrà luogo presso l’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30.

Juventus-Fiorentina: probabili formazioni

Dopo la bruciante sconfitta rimediata allo stadio San Paolo contro il Napoli, Maurizio Sarri punta a far ripartire la sua Juventus fin da subito. Questa volta potrebbe rinunciare al tridente, però, dato che Aaron Ramsey può prendere seriamente il posto di Gonzalo Higuain, dietro a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In difesa, senza Danilo, Demiral e Chiellini, in difesa ci saranno Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro, con il solito Szczesny a coprire la porta della vecchia signora. A centrocampo tornerà molto probabilmente Pjanic, mentre ai lati ci saranno Matuidi e Rabiot.

Per quanto riguarda la Fiorentina, la squadra allenata da Giuseppe Iachini dovrà fare a meno di Caceres e Milenkovic in difesa, con Igor, Ceccherini e Pezzella pronti ad entrare in campo. A centrocampo Badelj prenderà il posto di Castrovilli e verrà affiancato da Benassi e Pulgar, Lirola e Dalbert giocheranno, come di consuetudine, sugli esterni, e in attacco verranno confermati quasi sicuramente Chiesa e Cutrone.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Juventus-Fiorentina, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN(Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.