CALCIO – Josh Maja, il gioiellino scoperto su Netflix

Tempi di isolamento, tempi da serie-tv. E i calciofili avranno già divorato la seconda stagione di “Sunderland ‘Till I Die“- uscita da pochi giorni su Netflix- e riguardanti le vicende (decisamente sfortunate) di uno dei club più famosi di Inghilterra. Oltre alla sfiga, potremmo dire che i grandi antagonisti di questa seconda stagione sono Josh Maja ed il suo agente che hanno ‘lasciato in tredici’ i Black Cats, a metà campionato.

‘Will Grigg not fire‘ e il rimpianto Maja

Al suo posto era arrivato Will Grigg, proprio il nordirlandese famoso per il coro a lui dedicato nell’ultimo Europeo ‘Will Grigg’s on fire’ , che a suon di gol clamorosi mangiati ha fatto rimpiangere Maja (e i suoi 16 gol in quattro mesi). A gennaio 2019, il Sunderland occupava i piani della classifica di League One, poi l’avvicendamento e la ruota della fortuna ha invertito il giro. Fino al k.o. ai rigori nella finale play-off (ops, scusate lo spoiler!). A rovinare i piani dei biancorossi ci hanno pensato l’attaccante ventenne ed il suo agente che hanno colto al volo l’offerta del Bordeaux, in Ligue1.

Contratto superficiale: che autogol del Sunderland!

Josh Maja, attaccante nato a Lewisham – un sobborgo di Londra – nel 1998 da genitori nigeriani, aveva attirato la simpatia di tifosi e telespettatori mettendosi in luce come uno dei giovani promettenti, provenienti dalla ‘cantera’, durante la prima stagione. Dopo le prime puntate della seconda stagione, Maja era diventato l’idolo dello ‘Stadium of Light’ a suon di gol ma una clausola del contratto gli consentiva di liberarsi a fine 2018. La precedente dirigenza non aveva sottoscritto il prolungamento obbligatorio del contratto dopo 5 presenze nella Prima Squadra e questa svista, insieme alle ambizioni del giocatore, hanno aperto le vie di uscita per soli 1,5 milioni di sterline.

Josh Maja la nuova stella di Paulo Sousa

Josh Maja adesso è un punto fermo del Bordeaux allenato da Paulo Sousa con 6 reti (e due assist) in 21 partite di Ligue1. Condite da altre due reti nelle coppe nazionali. Il centravanti ha trovato anche la prima tripletta in carriera nel 6-0 contro il Nimes. E nella scorsa estate ha anche esordito nella Nigeria (contro l’Ucraina), maglia ottenuta grazie alla nazionalità dei genitori. Intanto, a Sunderland, ormai tutti odiano il giovane Maja (che era il beniamino fino ad un anno fa) e la serie tv di Netflix non ha fatto altro che aumentare il disappunto dei tifosi, che hanno vomitato la loro furia sui social.