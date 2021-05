Internazionali di Roma: il tennis maschile gioca e sogna in casa

Presentata in conferenza stampa il 4 maggio 2021 la 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il torneo si terrà al Foro Italico di Roma dall’8 maggio (giornata di qualificazioni) per entrare nel vivo domenica 9. Per una settimana, fino al 16 maggio, la Capitale italiana sarà anche la capitale del tennis, maschile e femminile.

Mentre ancora si gioca a Madrid per l’ATP Masters 1000, il Mutua Madrid Open, in Italia già ci si prepara ad accogliere i campioni e le campionesse mondiali di tennis, tra cui Rafael Nadal, Novak Djokovic (campione in carica, assente al torneo di Madrid), Daniil Medvedev e tutti i primi 44 giocatori della classifica Atp, mentre non ci sarà Roger Federer. Ci saranno anche ben quattro giocatori italiani: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, la promessa Jannick Sinner e, in forse per un infortunio ad un dito, Lorenzo Sonego che ha dato forfait a Madrid.

È invece stato comunicato dalla Federazione Italiana Tennis il tabellone delle prequalificazioni femminili che si terranno a Formia in questi giorni e che mette in palio due posti per il tabellone cadetto del foro italico al momento sguarnito di atlete azzurre. Sono già iscritte tutte le prime 41 giocatrici del ranking mondiale Wta, tra cui l’australiana Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Serena Williams e Simona Halep, campionessa in carica.

Si preannunciano grandi incontri nei campi romani, cui potrà assistere anche una piccola porzione di pubblico (il 25%, pari a 2500 persone) a partire dagli ottavi di finale così come ha annunciato il sottosegretario di Stato alla Salute.

Così come molte altre manifestazioni sportive nel 2020, rimandate o largamente rimaneggiate a causa della pandemia generata dal COVID-19, anche la 77ª edizione degli Internazionali d’Italia, classificati come ATP Tour Masters 1000 nell’ambito dell’ATP Tour 2020 e come WTA Premier 5 nel WTA Tour 2020, ha subito una serie di modifiche venendo, ad esempio, disputata dal 14 al 21 settembre 2020 invece dell’originaria settimana compresa tra il 10 e il 17 maggio 2020.

Nell’attesa quindi del torneo al Foro Italico, sono molteplici le possibilità di giocare schedine oggi che comprendono avvenimenti sportivi italiani e non tra cui il tennis, il calcio di coppa ma anche dei campionati esteri di diverse divisioni, basket, volley, hockey su ghiaccio, automobilismo, tennis tavolo, ciclismo, pallamano, pugilato, freccette, ecc. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!