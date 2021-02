INTER BENEVENTO DOVE VEDERLA / E’ stata la settimana della grande rimonta nel derby e delle insistenti voci di un calciomercato, accesosi all’improvviso per i nerazzurri. Da qua, l’Inter gira la boa e comincia il girone di ritorno di Serie A. All’andata, allo stadio ‘Ciro Vigorito’, i nerazzurri strariparono 2-5 con la prima super prova di Achraf Hakimi. Proprio il terzino marocchino dovrebbe essere titolare insieme a Lukaku, poichè squalificati nell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia. Il Benevento, tra le sorprese del campionato, non vive un buon momento, figlio di due sconfitte ed un pari ma soprattutto con 10 reti subite nelle ultime tre gare. E sabato sera, le ‘Streghe’ andranno in casa del miglior attacco della Serie A.

Inter-Benevento: data e orario

Inter-Benevento, 20° giornata di Serie A, si giocherà sabato sera 30 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20:45. Teatro dell’incontro sarà la ‘Scala del Calcio’, lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, Milano.

Inter-Benevento: le probabili formazioni

INTER – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Martinez. All.: Conte

BENEVENTO – Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Improta, Ionita, Viola, Hetemaj; Insigne, Lapadula, Caprari. All.: Inzaghi

Inter-Benevento , diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.