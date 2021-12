Idee regalo sportive: adrenalina estate e inverno

Se sei alla ricerca di divertimento, sfide fisiche e mentali ed intense emozioni, con gli sport estremi hai la possibilità di metterti alla prova e superare i tuoi limiti tra brivido ed euforia in solitaria o con la tua anima gemella. Tanti sono gli sport estremi, non resta che scegliere quello che meglio si sposa con le vostre passioni. Una fantastica collana di idee regali per lui o per lei, per condividere insieme momenti intensi con amici e parenti, ricordi indelebili scolpiti nel cuore e della monte.

Paracadutismo e parapendio

Possibile da praticare in compagnia di un istruttore o singolarmente, il paracadutismo regala a tutti coloro che si lanciano una forte scarica di adrenalina.

Ad esso correlato è il parapendio ovvero una sella ed un’ala uniti tra loro da fasci funicolari, corde e cavi. Un armonioso sistema coordinato magistralmente come un’orchestra che vi permette realmente di volare e planare rasentando sogno e poesia.

Il salto nel vuoto

Spesso proposto negli addii al nubilato e celibato, il bungee jumping è anche definito come il salto nel buio.

Una corda elastica legata sarò il vostro unico ancoraggio in questo sport spettacolare.

Terrore ed emozione vi accompagneranno in questa esperienza mozzafiato che capovolge gli schemi classici con cui si è soliti vedere il mondo.

Un’esperienza adrenalinica e romantica che può rappresentare una buona idea regali per lui o per lei.

Bmx e Downhill

Una disciplina diffusasi negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60, la bicycle motocross prevede l’utilizzo di biciclette il cui peso è inferiore rispetto alle normali bici e la cui ruota misura 20 pollici di diametro.

Sport con la bicicletta protagonista è anche il Downhill, una gara che si svolge su un itinerario in pendenza, tra brivido e fatica è l’ideale per chi non si spaventa di sudare e rischiare.

Ice climbing

Considerato l’estremizzazione del conosciuto climbing, l’ice climbing consiste nell’arrampicata non su pareti rocciose bensì su lastre di ghiaccio; a stretto contatto con la natura e con la possibilità di provare brivido e godere panorami emozionanti può considerarsi una valida alternativa alla classica richiesta di matrimonio. Quale posto migliore delle secolari vette innevate per una promessa di amore eterno?

Wakeboard

Ideale per gli amanti dell’acqua, chi lo pratica si esibisce su una tavola tra acrobazie, salti e prove d’agilità dove per mantenere l’equilibrio si dispone solo di una corda.

Parkour

Pensato per chi vive in città il Parkour prevede di spostarsi dal punto A al punto B impiegando il minor tempo possibile, divincolandosi tra ostacoli e destreggiandosi con acrobazie al limite dell’immaginazione. un’occasione anche per colori che immersi nel traffico intenso metropolitano sono alla ricerca di brivido ed emozione.

Zorbing

Forse non così’ noto, nello zorbing si entra in una sfera di plastica e si scivola lungo un pendio. Una vera sfida alla natura.

Se la tua parola d’ordine è l’avventura gli sport estremi sono ciò che fa per te.