I più grandi upset della storia della Champions League

La Champions League è spesso considerata come la più importante competizione del calcio europeo. Anche lei ha visto ovviamente la sua giusta dose di shock nel corso degli anni. Se poi si pensa che il calcio sia lo sport più popolare al mondo, per via del fatto che dona adrenalina, emozioni forti, ed un senso di comunità, allora si può capire ancora meglio la presenza di storie, in un certo senso non vincenti, che circolano in questo ambiente. Sono storie di lotta e resilienza, e spesso sono apprezzate perché tutti amiamo chi lotta, chi non si dà per vinto e chi continua a combattere per ciò che è importante.

In questo articolo vedremo alcuni dei più famosi upset della storia della Champions League, perché è importante ricordarsi che anche i campioni possono perdere, sbagliare e comunque lottare fino all’ultimo minuto per raggiungere i propri sogni e i propri traguardi.

FC Barcelona – Rubin Kazan 1 – 2 (ottobre 2009)

Il Camp Nou è spesso considerato come casa base per l’FC Barcelona, e questa etichetta non ha fatto che consolidarsi nel corso degli anni. Seppur i catalani potrebbero non essere al loro meglio, batterli in casa richiede molto impegno ed una prestazione non indifferente da parte degli avversari. Simile prestazione è stata appunto offerta dal Rubin Kazan, nella UEFA Champions League del 2009, contro il Barcellona che a quel tempo era guidato da Pep Guardiola. I russi non si sono trattenuti ed il loro approccio è stato premiato sin da subito. Karadeniz ha segnato il gol decisivo, che nessuno, all’interno del mondo del calcio, si sarebbe aspettato.

AS Monaco – Real Madrid 3-1 (quarti di finale 2004)

Nei primi anni del 2000 i Blancos erano una squadra stellata. Nel 2003 ingaggiarono David Beckham, proveniente dal Manchester United, in una squadra che si vantava già di avere nomi importanti come Ronaldo Lima, Zinedine Zidane e Luis Figo. Nondimeno, tutti si aspettavano da loro una performance stratosferica durante la Champions League, eppure, non sempre le aspettative degli altri corrispondono alla realtà. Seppur cominciando bene ai quarti di finale, e portando un vantaggio per 4-2 al Monaco dal principio, nella gara di ritorno tutto è cambiato. Raul ha segnato il primo goal, ma Fernando Morienties, si è unito a Ludovic Giuly per rimontare in una maniera che non aveva precedenti.