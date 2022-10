I migliori siti scommesse: criteri per sceglierli

Le scommesse sono una vera e propria passione degli italiani. Vediamo come scegliere i migliori bookmaker e capire cosa sia meglio per il nostro tipo di gioco.

Gli italiani amano scommettere, questo è chiaro. Fin dai tempi del Totocalcio o del Totip, i primi concorsi a pronostico che sono arrivati nel nostro Paese, è stato subito un grande successo. Ora, con l’avvento del betting digitale, sarà meglio capire come individuare i migliori siti di scommesse che è possibile trovare sul territorio. Stiamo parlando di siti molto interessanti, con una varietà di palinsesto incredibile, tanti mercati, tanti eventi su cui poter puntare, una sezione dedicata alle scommesse live e bonus per tutti gli utenti. Insomma, c’è tanto da dire e anche tanta concorrenza, quindi ogni piattaforma cerca di fare il proprio meglio per accaparrarsi più clienti.

Cosa offrono i migliori bookmaker online?

Chi è appassionato di scommesse sa che, nell’era digitale, tanto è cambiato in tema di fruibilità. Che si parli di Juventus o Roma, di calcio in generale, di tennis, basket, Formula 1, pallavolo, Sanremo o elezioni, siamo sicuri che, tra i tanti top bookmaker, ci sia un pronostico o un evento su cui possiamo puntare. Questo è fondamentale per capire che il primo criterio che ha fatto crescere in maniera esponenziale le piattaforme di scommesse è la vastità degli eventi e dei mercati presenti. Abbiamo le principali categorie, i migliori campionati ma anche la Premier caraibica o una sezione dedicata alle scommesse non sportive (molto amate dal pubblico femminile). Ma non solo: gli eventi, anche live, sono centinaia ogni giorno e divisi per settori, così è più facile trovarli e giocarci su.

Come funzionano i bonus per gli utenti?

Un altro criterio che ha molto senso avere sott’occhio è, certamente, quello dei bonus offerti agli utenti. Se le scommesse ci piacciono tanto è probabile che depositeremo una cifra per poter iniziare a giocare. Ma se l’operatore ci omaggiasse di una cifra iniziale prima ancora di depositare la prima somma di denaro sul nostro conto? Ecco, questo è quello che accade con i bonus di benvenuto senza deposito, cioè quelli che vengono elargiti alla sola registrazione e senza aver depositato nulla. Ovviamente sono le offerte più ricercate dai clienti che sono attratti dall’idea di poter iniziare a capire come funzioni il sito senza dover intaccare i propri soldi.

Abbiamo, però, altre promozioni molto interessanti. Di sicuro un’altra offerta che piace molto agli utenti è il credito virtuale sul primo deposito o sulla prima scommessa, cioè che si attiva dopo aver inserito una somma sul conto o dopo aver effettuato la prima scommessa. Questa promozione ci rende subito più tranquilli con il pensiero di aver recuperato parte del denaro speso. E per coloro che sono già utenti da tempo? Ci sono bonus dedicati anche per coloro che giocano da tempo su una stessa piattaforma. Questi bonus sono quelli cashback o quelli Fedeltà. I bonus cashback rimborsano una parte del denaro perso in scommesse finite male mentre i bonus fedeltà sono quelli che premiano coloro che sono più costanti nelle proprie puntate.

Solo siti legali per giocare responsabilmente

Il criterio finale è, sicuramente, quello più importante. Giocare solo su siti legali e normati ci permette di poter giocare responsabilmente e con la garanzia di poter decidere anche di escluderci dal gioco a distanza, volontariamente, se notiamo di avere dei comportamenti compulsivi. Quello che ci interessa, infatti, è trovarci in piattaforme garantite che siano in grado di controllare ogni dato inserito così come ogni coordinata bancaria o portafoglio virtuale. Importante, infatti, avere la protezione su tutto ciò che viene fatto sul sito senza l’ansia di essere truffati o derubati è fondamentale.

Non solo: una certa propensione alla patologia viene, aspramente, combattuta da Governo e operatori stessi che cercano, in tutti i modi, di frenare questo tipo di comportamento. Ci sono limiti di ricarica del conto che si possono inserire, infatti, che possono aiutare molto nel migliorare il proprio approccio alla scommessa e al gioco in generale. C’è bisogno di un’educazione al gioco che possa permettere di vivere questo momento ludico come puro divertimento e non una ricerca spasmodica di vincere somme di denaro. Questo, infatti, è certamente controproducente e può indurre a comportamenti sbagliati che, se reiterati, possono mandare in crisi la persona e il suo nucleo familiare. Giochiamo, dunque, sempre su siti affidabili e verificati così che non ci possano essere problemi di nessun genere ma tanti aiuti da parte di un operatore di scommesse sicuro e responsabile.