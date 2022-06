I migliori calciatori passati per Palermo negli anni 2000

Battendo il Padova nella finale dei playoff, il Palermo ritorna finalmente in B dopo gli anni bui della retrocessione dalla massima serie prima e del fallimento societario poi. Guidato da Silvio Baldini, l’undici rosanero è stato protagonista di un’incredibile scalata, che oggi permette ai tifosi di sognare un futuro di soddisfazioni come nel periodo d’oro dell’era Zamparini: proprio per celebrare il trionfo di Brunori e compagni e riaccendere gli animi della tifoseria, ecco un rapido excursus sui campioni italiani e non passati per il capoluogo siciliano negli anni 2000.

Palermo in B: il capoluogo siciliano ora sogna in grande

Con un doppio 1-0, in casa e fuori, rifilato al Padova in finale, il Palermo ha sbrigato la pratica playoff nel migliore dei modi, portando a casa una promozione che sa di vera e propria liberazione dopo un lungo periodo di sofferenza che ha visto precipitare la prestigiosa società fuori dal calcio professionistico. La stagione, che non era iniziata nel migliore dei modi, con l’arrivo in panchina di Silvio Baldini al posto di Giacomo Filippi ha visto crescere giornata dopo giornata l’entusiasmo attorno alla squadra, che galvanizzata da un pubblico caldissimo ha cominciato a inanellare risultati positivi fino alla qualificazione ai playoff e alla vittoria degli stessi con le reti di Floriano all’andata e di bomber Brunori nel match di ritorno.

I tifosi rosanero sperano ovviamente che questa promozione sia solo il primo passo verso obiettivi più importanti e che la società possa allestire sin da subito una squadra competitiva e in grado di ottenere i favori degli opinionisti e analisti sulle quote per le scommesse sulla Serie A per ciò che riguarda le possibilità di promozione immediata in A. Non sarà un’impresa facile, visto l’elevato livello che caratterizzerà la prossima serie cadetta, ma una città come Palermo non può che ambire a scenari ancora più importanti di quelli attuali.

Basta scorrere alcuni nomi che hanno calcato il terreno del Barbera dal 2000 in poi per rendersi conto di quanto a questa città manchi il grande calcio e quanto meriti di rivederlo il prima possibile.

I campioni del mondo del 2006

Sono tanti i nomi di rilievo italiani e stranieri che hanno indossato la maglia del Palermo in questo ventennio, ma senza dubbio tra quelli che hanno lasciato maggiormente il segno nel cuore dell’intera nazione vi sono i protagonisti del mondiale 2006. Sì, perché quella nazionale contava ben quattro calciatori all’epoca in rosanero, ossia Zaccardo, Barzagli, Barone e Grosso, autore peraltro del gol contro la Germania al 119esimo minuto che ha spianato agli azzurri la strada della finale.

Nella rosa che ha riportato la coppa del mondo in Italia figuravano però anche altri due volti molto noti in Sicilia, come Luca Toni, passato nell’estate del 2005 alla Fiorentina ma rimasto uno dei migliori bomber di sempre della compagine palermitana, e Marco Amelia, che invece passerà in rosanero nel 2008.

La folta schiera di sudamericani

L’era Zamparini verrà ricordata a Palermo anche per i tanti acquisti “esotici”, alcuni dei quali però rivelatisi campioni di livello internazionale. Chi non ricorda, per esempio, Javier Pastore, in rosanero dal 2009 al 2011 e successivamente passato al Paris Saint-Germain, oppure di Edinson Cavani, autore di 37 reti in 117 partite in Sicilia prima del trasferimento a Napoli, dove diventerà un vero e proprio idolo della tifoseria.

Che dire poi di Franco Vazquez e, soprattutto, di Paulo Dybala, che appena 19enne a Palermo ha messo in mostra sin da subito la sua classe attirando l’attenzione delle società europee più blasonate tra cui la Juventus, che si aggiudica il suo cartellino nel 2015. Tra i sudamericani, anche il brasiliano Amauri, che in Sicilia ha vissuto tra il 2006 e il 2008 una delle migliori fasi della sua carriera tanto da dichiarare amore eterno a questa terra e a questa squadra, come riportato in un’intervista a Repubblica.

Belotti, Miccoli e gli altri: quanti talenti in rosanero

Stilare una lista completa di tutti i talenti calcistici passati per Palermo non è certo semplice: sono davvero numerosi infatti i nomi che, per periodi più o meno lunghi, hanno vestito la maglia rosanero facendo sognare i tifosi con le proprie gesta. Pensiamo per esempio a Fabrizio Miccoli e alle sue incredibili giocate, oppure ad Andrea Belotti, che appena ventenne ha esordito in serie A sostituendo Dybala, o ancora al talentuoso Josip Ilicic, che in tre stagioni in Sicilia ha messo a segno 20 reti prima di vestire i colori della Fiorentina e dell’Atalanta.

Tra i nomi più nostalgici, infine, come dimenticare Eugenio Corini, Lamberto Zauli, Gianluca Berti e Franco Brienza, che tra l’altro hanno condiviso lo spogliatoio palermitano vivendo come raccontato da Mediagol anche la prima esperienza in città di Silvio Baldini, proprio quel Baldini che a distanza di 18 anni ha riportato Palermo in alto con la sua inconfondibile testardaggine e caparbietà, accendendo i riflettori di tutta l’Italia calcistica su quella che si può definire una storia dal lieto fine.