Si PUO’ Guardare il Calcio e Ancora Perdere Peso!

Com’è successo che guardare lo sport in TV è stato così legato al consumo di snack? Perché le due cose vanno così apparentemente di pari passo? Chiunque abbia mai visto una partita di calcio sa che tra gli sponsor ufficiali della National Football League ci sono aziende che producono, tra le altre cose, soda, snack salati, fast food, pizza da asporto, birra e caramelle (non proprio alimenti per perdere peso!). Gli esperti di marketing vanno dove ci sono i clienti, quindi se tutte queste aziende si stringono con la lega, allora è chiaro come il giorno: Calcio e snack sono nella stessa squadra. (Ad essere onesti, lo sono anche le auto, lo yogurt e le assicurazioni).

Ma questo non significa che guardare una partita di calcio, dal vivo o di persona, non significa che non si possa perdere peso. Ecco alcuni consigli utili su come guardare il calcio e non ingrassare:

Guarda in piedi



Il semplice atto di stare in piedi aiuta a bruciare da 25 a 50 calorie in più all’ora rispetto alla posizione seduta, a seconda delle dimensioni. Una donna di 60 chili brucia 78 calorie all’ora stando seduta tranquillamente, ma 99 calorie in piedi. E chi se ne starà in disparte quando ci sarà la sua squadra preferita, giusto? I vostri amici sanno che volete perdere peso, quindi non si chiederanno perché saltellate in giro. E se vi trovate in un bar affollato, tutti saranno in piedi.

Saltate le Patatine Fritte



Sì, sono deliziose e salate e croccanti e hanno un buon sapore, ma quando si tratta di modi semplici per perdere peso, mangiare patatine fritte non è esattamente nella lista delle cose da fare. Scegliete invece uno spuntino nutriente o il vassoio per le verdure. La salsa è ottima su bastoncini di sedano, spicchi di pepe verde o fette di cetriolo. E se c’è il guacamole, prendine un po’: Gli avocado sono pieni di grassi monoinsaturi (MUFA), sani per il cuore. Assicuratevi di metterlo su qualche verdura. Avete bisogno di un po’ di ispirazione per uno spuntino?

Acqua, Acqua Ovunque



Anche la birra più leggera ha circa 65 calorie. E mentre una birra potrebbe avere un ottimo sapore, se volete perdere peso, non raggiungere il vostro obiettivo vi farà sentire peggio di quanto una birra abbia un buon sapore. Quindi, optate invece per l’acqua o il seltzer aromatizzato, che hanno zero calorie. Aggiungete qualche fetta di limone o di cetriolo per rinfrescarlo, o un pizzico di salsa piccante per tirarlo su.

Migliorate la vostra salute digestiva



Oltre ad essere attivi, l’utilizzo di alcuni prodotti a base di erbe come i supplementi di cbd può aiutare ad avere un sistema digestivo migliore che vi aiuterà a perdere quei grassi che si guadagna da snack. Anche l’olio Cbd può aiutare a perdere peso.

Avere una torta Nutrisystem



La pizza che il tuo amico ha fatto consegnare o la torta del bar che i tuoi amici hanno appena ordinato possono avere fino a 700 calorie in una sola fetta. Se state guardando la partita a casa di qualcuno, portate una pizza dietetica sottile che potete preparare in meno di cinque minuti nel microonde. Avrete la soddisfazione di mangiare un cibo preferito – e di sapere che avete mantenuto il vostro piano.