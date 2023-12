Gli eventi sportivi imperdibili del 2024

Il 2024 promette di essere un anno eccezionale per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Con una gamma impressionante di eventi, dai tornei globali alle competizioni nazionali, c’è qualcosa per tutti. Ecco una panoramica degli eventi più attesi.

Olimpiadi Estive 2024: Un Ritorno a Parigi

Le Olimpiadi Estive del 2024 segnano il ritorno dei Giochi a Parigi, quasi un secolo dopo l’ultima volta. Questo evento globale attirerà milioni di spettatori, con atleti che competono in una varietà di discipline. Sarà un’occasione per vedere nuovi record mondiali e storie di trionfi personali.

Campionato Europeo di Calcio UEFA 2024: La Battaglia dei Giganti Europei

Il Campionato Europeo di Calcio, che si terrà in Germania, vedrà le migliori squadre nazionali d’Europa competere per la supremazia continentale. Dopo il successo dell’edizione 2020, le aspettative sono alte, con squadre come la Francia, la Germania e l’Italia tra le favorite.

Qualificazioni per la FIFA World Cup 2026

Anche se il torneo principale si terrà nel 2026, il 2024 è un anno cruciale per le qualificazioni. Queste partite saranno piene di momenti emozionanti, con squadre che lottano per un posto nella competizione più prestigiosa del calcio mondiale.

Tornei del Grande Slam nel Tennis

I quattro tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – attirano sempre i migliori giocatori di tennis del mondo. Ogni torneo ha la sua unicità, dall’eleganza di Wimbledon alla sfida della terra rossa di Roland Garros.

Formula 1: La Corsa Continua

La stagione 2024 di Formula 1 promette di essere ricca di azione, con team e piloti che si sfidano in alcuni dei circuiti più iconici al mondo. L’innovazione tecnologica e la strategia saranno fondamentali per determinare il campione del mondo.

NBA Playoffs e Finals

Per gli appassionati di basket, i playoff e le finali della NBA rappresentano il culmine della stagione. Questi giochi spettacolari mettono in mostra alcune delle migliori abilità atletiche e tattiche nel mondo dello sport.

Rugby: Six Nations e Rugby Championship

Il Rugby continua a crescere in popolarità, e il 2024 vedrà competizioni come il Six Nations e il Rugby Championship, dove le migliori squadre nazionali dell’emisfero nord e sud si sfidano.

Eventi di Golf: Masters, US Open, The Open Championship e PGA Championship

Il golf ha i suoi momenti clou nei quattro major: il Masters, l’US Open, The Open Championship e il PGA Championship. Questi eventi attirano i migliori giocatori di golf del mondo e sono famosi per i loro percorsi impegnativi e la storia ricca.

Ciclismo: Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España

Queste tre grandi corse a tappe sono il fulcro del calendario ciclistico. Offrono sfide estreme per i ciclisti e spettacolo mozzafiato per gli appassionati.

Eventi in Ascesa

Oltre ai tradizionali grandi eventi, ci sono numerose discipline in ascesa, come l’esport, il surf, l’arrampicata sportiva e altri, che stanno guadagnando sempre più attenzione e potrebbero avere eventi significativi nel 2024.

Disponibilità su DAZN: Dove Guardare i Grandi Eventi

DAZN si sta affermando come una piattaforma chiave per gli appassionati di sport, offrendo un’ampia gamma di eventi in diretta e on demand. Ecco una panoramica di alcuni eventi del 2024 che si prevede saranno disponibili su DAZN, in base ai diritti di trasmissione attuali:

Campionato Europeo di Calcio UEFA 2024: DAZN potrebbe offrire la copertura di alcune partite, a seconda degli accordi di licenza specifici per ogni paese. Qualificazioni per la FIFA World Cup 2026: È probabile che DAZN trasmetta alcune delle partite di qualificazione, particolarmente quelle delle squadre nazionali più seguite. Tornei del Grande Slam nel Tennis: Sebbene i diritti di trasmissione possano variare, DAZN ha precedentemente offerto la copertura di grandi eventi tennistici, quindi è possibile che alcuni di questi tornei siano disponibili sulla piattaforma. Formula 1: DAZN ha esteso la sua copertura di Formula 1 in diversi paesi. Gli appassionati di corse potrebbero essere in grado di seguire le gare direttamente su DAZN, a seconda della loro ubicazione geografica. NBA Playoffs e Finals: In alcune regioni, DAZN ha i diritti per trasmettere partite di NBA, quindi c’è una possibilità che i playoff e le finali siano inclusi nel loro pacchetto. Rugby: Eventi come il Six Nations potrebbero essere disponibili su DAZN, a seconda degli accordi di licenza specifici. Golf: I tornei Major di golf hanno visto una crescente presenza su piattaforme di streaming come DAZN, quindi alcuni di questi eventi potrebbero essere disponibili per gli abbonati. Ciclismo: Eventi come il Tour de France e il Giro d’Italia potrebbero essere presenti su DAZN, in base ai diritti di trasmissione attuali e futuri.

È importante notare che la disponibilità di questi eventi su DAZN può cambiare e dipende dai diritti di trasmissione che possono variare da un paese all’altro. Gli appassionati di sport dovrebbero consultare il sito web di DAZN o l’app per le informazioni più aggiornate sulla programmazione e sulla disponibilità degli eventi nella loro regione.