GENOA LAZIO DIRETTA STREAMING / Sogni opposti nel lunch match di Genova: da un lato, il Genoa cerca la vittoria per la corsa salvezza; dall’altro, la Lazio continua a coltivare la clamorosa speranza scudetto. Entrambe sono tra le formazioni più in forma del campionato. I rossoblu infatti arrivano da 8 punti nelle ultime quattro gare mentre i capitolini torneranno in campo dopo il successo convincente contro l’Inter, nello scontro diretto.

Genoa-Lazio: data e orario

Genoa-Lazio verrà giocata domenica 23 febbraio alle ore 12:30. La partita sarà giocata allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova e sarà diretta dall’arbitro Maresca.

Genoa-Lazio: le probabili formazioni

Nicola potrebbe riproporre l’undici che ha sbancato Bologna mentre Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Luiz Felipe.

GENOA – Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. All.: Nicola

LAZIO – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

Genoa-Lazio, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B oltre al calcio estero.

Come funziona DAZN

