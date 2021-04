MOTOGP – GP DOHA 2021, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

MOTOGP GP DOHA DOVE VEDERLO / Dopo la poderosa vittoria di Maverick Vinales e l’ottima prestazione di ‘Pecco’ Bagnaia, i motori delle due ruote tornano a ruggire ad una settimana di distanza. Riuscirà la Yamaha a mettere ancora la testa avanti sulle Ducati? Le ‘frecce rosse’ hanno dimostrato di essere velocissime e, non a caso, è arrivato il record assoluto di velocità a firma di Zarco ma pagano qualcosa in curva. E se a spuntarla fosse la Suzuki dell’iridato Mir? Insomma, sarà un week-end tutto da seguire.

Il week-end chiuderà la settimana negli Emirati Arabi. Ad ospitare la gara sarà ancora il Losail International Circuit.

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Sabato 3 aprile

Ore 12.20: prove libere 3 Moto3

Ore 13.15: prove libere 3 Moto2

Ore 14.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 16.30: qualifiche Moto3

Ore 17.25: qualifiche Moto2

Ore 18.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 19: qualifiche MotoGP

Domenica 4 aprile

Ore 13.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17.20: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

MotoGP, GP Doha 2021: diretta streaming e dove vederlo in TV

Il GP Qatar sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

