eSports: continua la crescita degli sport elettronici, anche nel gambling

Il mondo degli eSports continua la sua inarrestabile crescita, conquistando il calcio italiano. Ormai tutti i club hanno il loro team per le competizioni degli sport elettronici, con gli esperti che prevedono come gli eSports possano sorpassare il calcio nei prossimi 5 anni. D’altronde, anche i bookmaker si sono adeguati al cambiamento, offrendo la possibilità di scommettere sugli sport elettronici.

Attraverso il bonus senza deposito immediato, infatti, molti concessionari ADM propongono il betting sugli eSports, mettendo a disposizione degli utenti un credito gratuito all’iscrizione per provare questo tipo di scommesse senza rischi. Per chi desidera sapere quali operatori forniscono questo omaggio, i bonus senza deposito sicuri li trovi su wisecasino.net, con tutte le informazioni necessarie sulle modalità di utilizzo.

Il betting sugli sport elettronici sta affiancando lo sviluppo delle competizioni eSports ufficiali, come la eSerie A TIM, la BeSports della Lega di B e il nuovo progetto sperimentale della eSerie C della Lega Pro. Si tratta di tornei che attirano l’attenzione di migliaia di appassionati soltanto in Italia, un coinvolgimento che sta spingendo sempre più sponsor e aziende a investire nell’espansione degli eSports in Italia.

Gli eSports in Italia e il betting online

Con un tasso di crescita a doppia cifra già da diversi anni, gli eSports stanno diventando una realtà importante in Italia e nel resto del mondo. Il mercato italiano è ancora limitato, tuttavia vanta già un giro d’affari stimato in circa 50 milioni di euro, con la maggior parte dei ricavi che sono ottenuti dai team di giocatori professionisti che partecipano alle principali competizioni.

Tra gli sport elettronici più gettonati c’è proprio FIFA, il videogioco ufficiale di EA Sports, con tantissimi tornei ai quali partecipano i pro player che vantano un seguito sempre più numeroso. L’appeal degli eSports si sta rafforzando anche nel betting, infatti le scommesse su FIFA sono tra le più popolari in assoluto nel betting sugli sport elettronici, con i palinsesti di molti bookmaker che danno sempre più spazio agli eSports.

La crescita del settore ha spinto i concessionari ADM a proporre spesso i bonus senza deposito immediati, promozioni che consentono ai nuovi utenti di provare il betting sugli eSports senza usare i propri soldi. Si tratta di una sorta di bonus di benvenuto, offerto anche dai casinò online legati con licenza ADM specializzati nel gambling digitali, con la possibilità il più delle volte di trovare entrambe i servizi all’interno della stessa piattaforma o di portali specifici ma sempre dello stesso operatore.

Come funzionano i bonus per le scommesse sugli eSports

Un bonus senza deposito immediato è un credito omaggio, fornito dal bookmaker all’utente dopo l’iscrizione e la verifica dell’età e dell’identità. A questo punto l’operatore accredita un certo importo, il quale può essere utilizzato per scommettere sugli incontri degli sport elettronici, come i tornei FIFA o le partite della eSerie A TIM. Gli eventi sportivi possono essere seguiti su piattaforme di streaming come Twitch, spesso messe a disposizione gratuitamente dai bookmaker.

I bonus senza deposito immediati consentono agli appassionati di scommettere senza rischiare nulla, una modalità che permette di provare questo tipo di betting in modo sicuro. Per il resto, le scommesse sugli eSports funzionano in modo analogo a quelle sugli eventi sportivi fisici, con una serie di quote proposte dal bookmaker e la possibilità di scegliere il tipo di scommessa da effettuare in base alle proprie previsioni.

Attraverso i bonus è possibile fare pratica sui meccanismi delle giocate, per imparare le dinamiche degli eSports in quanto sono differenti rispetto a quelle degli sport convenzionali. Tuttavia, non mancano sistemi tradizionali come la possibilità di scommettere sulla vittoria di un team o di un singolo giocatore, oppure realizzare una scommessa con handicap o giocarsi il risultato esatto, un’esperienza di betting simile a quella delle scommesse sportive classiche sul calcio e gli altri sport.