Dove vedere Napoli-Inter: diretta LIVE STREAMING e canale DAZN-SKY

Il prossimo match di Serie A vede l’Inter, attualmente al primo posto con 32 punti, sfidare i campioni in carica del Napoli, quarti in classifica con 24 punti. Dopo un pareggio recente contro la Juventus, l’Inter mantiene un vantaggio di due punti sulla Vecchia Signora. La squadra di Simone Inzaghi, che ha vinto solo due volte al San Paolo dal 2010, si prepara per questa importante sfida contro il Napoli, ora guidato da Walter Mazzarri, che ha portato una nuova stabilità alla squadra.

Canale DAZN per Napoli Inter

La partita Napoli-Inter, che si giocherà domenica 3 dicembre alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà trasmessa in diretta su DAZN, con commenti di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Gli spettatori possono guardare il match su smart TV tramite l’app DAZN o in streaming su vari dispositivi. Inoltre, aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili tramite la diretta testuale di L’Interista.

Per quanto riguarda la formazione dell’Inter, Simone Inzaghi spera di avere Alessandro Bastoni disponibile dopo la pausa per le nazionali. Denzel Dumfries, che è stato a riposo precauzionale contro il Benfica, dovrebbe essere titolare. Benjamin Pavard rimane indisponibile. Dal lato del Napoli, Walter Mazzarri deve affrontare alcune assenze sulla sinistra, ma può contare su Victor Osimhen, che è tornato in forma e pronto a sfidare Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere. Questa partita promette di essere uno scontro emozionante tra due delle squadre più forti della Serie A.