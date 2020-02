Djokovic, la Nole Challenge fa impazzire tutti

Quando imbraccia la racchetta non c’è sfidante che tenga: è davvero un momento dorato per Novak ‘Nole’ Djokovic, che si è da poco laureato campione agli Australian Open. Si tratta dell’ottava competizione vinta nella terra ‘Down Under’ e del 17esimo titolo Slam. L’anno appena iniziato può rappresentare l’apice della carriera del serbo, che all’orizzonte vede la possibilità di frantumare molti record. Forse per festeggiare i suoi molti successi e far sbollire la tensione, forse per una sana dose di follia alla quale è bene sempre ricorrere in modo da sfuggire alla monotonia il numero uno del ranking Atp (è salito sul trono lo scorso 3 febbraio) ha lanciato una divertente #NoleChallenge su Instagram rendendo in poco tempo l’hashtag virale. Si è immerso nell’acqua gelata con indosso solo un pantaloncino di un verde menta piperita in un ruscello dell’Alto Adige: un clic, poi lo scatto è stato affidato ai social network con un messaggio. ‘Siamo sopravvissuti a questo minuto e 45 secondi’, ha scritto il campione precisando che la forza di volontà in situazioni come quella è tutto. ‘Capisco che la pratica di fare bagni ghiacciati possa sembrare folle – ha aggiunto – ma offre veramente benefici incredibili sia al corpo che alla mente’. Poi ha invitato altri valorosi a fare lo stesso. Quella verso il personaggio di Djokovic è una passione e una simpatia che oltrepassa il rettangolo di gara. E ogni volta che si giocano i suoi big match (tutti lo sono, in realtà, per via dello spettacolo) i migliori siti di scommesse digitali come Leovegas impazziscono: non soltanto blackjack online e roulette francese, dunque. Lo sport con i suoi umori e atmosfere sa conquistare proprio tutti.

Un bagno tra i ghiacci e la sfida è lanciata

Il video-impresa postato su Instagram ha fatto rapidamente il giro del mondo, soprattutto per la sfida contestualmente lanciata ai follower e stata subito ribattezzata #NoleChallenge. Il tennista 32enne ha precisato che ‘attraverso una serie di tecniche (per esempio respiratorie) è possibile calmarci quanto basta per calarci in situazioni caratterizzate da condizioni estreme, in modo da combattere meglio lo stress di tutti i giorni’. Il campione ha fatto poi riferimento al metodo Wim Hof, per padroneggiare la mente, il corpo e le emozioni (specie in situazioni di grande freddo). La breve vacanza nel Belpaese per Djokovic, appassionato di crioterapia (stavolta praticata in natura) è stata dunque all’insegna del relax, fisico e mentale. Ai suoi molti followers ha chiesto di ripetere la sua impresa, fornendo alcune indicazioni pratiche: ‘Occorre essere all’aperto e restare immersi almeno un minuto – ha scritto – Dovrà essere inverno, con un freddo gelido; dovrete indossare solo biancheria intima; il corpo dovrà essere immerso per la sua metà nell’acqua; la prova dovrà durare almeno un minuto’. Poi ha aggiunto – prima di posizionare tag come #wimhof, #iceman e #meditation – che si tratta di una pratica per la quale è necessario prepararsi al meglio e studiare le regole del metodo Wim Hof. Invitando tutti a condividere i relativi video con l’hastag #NoleChallenge e taggare altri amici interessati: ‘Così, ragazzi, posso vedervi’.