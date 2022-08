Come trovare i migliori bookmaker non aams in Italia

Hai sentito parlare dei bookmaker non amms e ora vuoi sapere come trovare i migliori in Italia? Non disperare, ci siamo noi qui per te: devi sapere, infatti, che trovare i migliori bookmaker non aams non è l’operazione più facile di questo mondo. Per questo motivo, vi abbiamo presentato una lista di alcuni “criteri” a cui fare attenzione, che vi aiuteranno nella scelta giusta.

Per chi non avesse familiarità con i siti non aams in questo momento potrebbe chiedersi: ma cosa sono? Nulla di più semplice. Si tratta di piattaforme di gioco d’azzardo che non sono in possesso di una licenza ADM (ex AAMS). Non preoccuparti però, perché non vuol dire che siano meno sicuri. I siti non aams riescono a garantire un livello di sicurezza comunque alto: l’importante è che comunque esibiscano una licenza di tipo internazionale che può essere rilasciata dall’MGA, l’autorità maltese o da qualunque altro stato all’infuori di quello italiano.

Primo consiglio, quindi: non giocate mai in casinò o bookmaker che non presentino alcuna licenza. Potreste non essere al sicuro. Ma per fortuna, i migliori bookmaker non aams riescono a garantire questo livello di sicurezza.

Come trovare il bookmaker non aams giusto

Quando ci avventuriamo nel mondo dei siti non aams, abbiamo pochi punti di riferimento. I siti non aams, infatti, sono un fenomeno sempre più in crescita ma recente. I tradizionali siti aams godono di una popolarità (e affidabilità) costruista nel mercato italiano da diversi anni. Ma questo non ci deve frenare da provare nuove esperienze: adesso vi spiegherò perché.

I vantaggi dei bookmakers non aams, infatti, sono il motivo prinicipale che sta spingendo – ogni giorno – migliaia e migliaia di utenti italiani verso questo nuovo mercato. Dai bonus di benvenuto super succulenti alle quote più alte (e quindi potenziali vincite molto più interessanti) fino a grafiche moderne e al passo con i tempi. Adesso vi dovrebbe essere chiaro perché i bookmakers non aams sono sempre più ricercati.

Ora arriva il bello: come facciamo a trovare i migliori bookmakers non aams? Bella domanda, ci sono diversi criteri a cui stare attenti.

I bonus

Le promozioni, su depositi e prelievi, e i bonus di benvenuto sono tra i primi fattori a cui guardare. Dobbiamo capire quanti vantaggi davvero ci offrono e, soprattutto, come si “sbloccano” questi bonus. Vi dico una piccola cosa che vi farà felici: a differenza dei bookmakers con licenza AAMS, quelli non AAMS, tedenzialmente, offrono tantissimi bonus di benvenuto che non richiedono nemmeno un deposito: vi ho stupito eh?

Processi di registrazione

Questo è molto importante. Quando ci affacciamo a una nuova piattaforma, guardiamo con attenzione a termini e condizioni che ci sottopone. Diamo un occhio a tutte le regole e, se abbiamo tempo e vogliamo essere scrupolosi, testiamo il loro metodo di deposito e prelievo con alcune piccole puntate. Vi posso assicurare che non sarà tempo perso.

Comodità di gioco

Una cosa da non sottovalutare è come si presenta una piattaforma. Quanto ci facilita e ci rende comodo il gioco e se presenta o meno un’app moderna ben funzionante.