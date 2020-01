Chi è Helena Seger: instagram, età e foto della moglie di Ibrahimovic

Helena Seger è la moglie del campione svedese Zlatan Ibrahimovic Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Helena Seger

Capelli biondi biondissimi, un fisico procace e uno stile da pin up stiamo parlando di Helena Seger la compagna dell’attaccante rossonero Ibrahimovic.Helena è la maggiore di tre figli: ha una sorella de un fratello. Dopo la scuola, ha seguito gli studi in economia lavorando successivamente per multinazionali e altre società con ruoli manageriali nel campo del marketing. Ha lavorato nel mondo della moda sfilando per diversi marchi e diventando anche un volto noto della tv svedese. Tra lei e Zlatan ci sono 11 anni di differenza infatti lei più grandi di lui, il loro amore inziato nel 2001 il che significa che si amano da quasi 20 anni. Helena si prende cura dei suoi figli da sola, e rifiuta l’aiuto di qualsiasi persona per sbrigare faccende di cui può occuparsi lei stessa. Helena spera di poter ritornare presto a vivere in Svezia in compagnia della famiglia. Tra le sue passioni lo shopping e l’amore per la città di Milano.

Quanti anni ha Helena Seger

Helena Seger, moglie di Zlatan Ibrahimovic, Lindesberg nella contea di Orebro in Svezia, il 25 agosto 1970, ha 49 anni

Quanti figli ha Helena Seger

Helena Seger, moglie di Zlatan Ibrahimovic, ha 2 figli: Maximilian e Vincent

Helena Seger : Instagram

Helena Seger , moglie di Zlatan Ibrahimovic, non attiva sui social anzi è una persona molto riservata infatti non ha nessun profilo social, non compare neanche sul profilo di Zlatan.

Helena Seger: le foto

Ecco alcune foto di Helena Seger la moglie di Zlatan Ibrahimovic: