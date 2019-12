Chi è Federica Riccardi: instagram, età e foto della moglie di Cerci

Federica Riccardi è la storica moglie di Alessio Cerci. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, quanti figli ha e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Federica Riccardi

Federica Riccardi è la moglie di Alessio Cerci, attaccante della Salernitana. Federica non ama tanto la vita mondana, proprio come Alessio Cerci, e preferisce stare in casa con la sua famiglia. La coppia si è conosciuta in un bar di Valmontone e Alessio, per conquistarla, ci ha messo più di sei mesi. Le ha fatto una corte spietata inviandole rose rosse tutti i giorni, finché non ha ottenuto ciò che voleva, il 1 ottobre del 2009. La coppia si è sposata nel 2015.

Quanti anni ha Federica Riccardi

Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, è nata a Valmontone, vicino Roma, ma non si conosce la sua data di nascita.

Federica Riccardi: altezza e peso

Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, è alta circa 170 cm e il suo peso si aggira intorno ai 60 kg.

Quanti figli ha Federica Riccardi

Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, ha tre figli: Leonardo, avuto nel 2016, e i gemelli Futura e Romeo nati nel 2019

Federica Riccardi: Instagram

Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram @federicc11 vanta circa 56mila follower. Condivide foto con la sua famiglia e i suoi figli.

Federica Riccardi: le foto

Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni dei più celebri.