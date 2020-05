Chi è Amra Silajdzic: instagram, età e foto della moglie di Edin Dzeko

Amra Silajdzic è ormai una veterana della Serie A, stiamo parlando della moglie dell’attaccante giallorosso Edin Dzeko. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Amra Silajdzic

Lunghi capelli scuri, occhi castani e una bellezza disarmante è Amra Silajdzic la moglie dell’attaccante bosniaco Dzeko. Appassionata sin da giovane al mondo della moda e dello spettacolo, ha iniziato a lavorare già quando era un adolescente. Amra in patria è molto famosa, dato che è un’attrice e modella e nel corso della sua carriera è comparsa in qualche film e video musicali. Con Dzeko per lei sono state le seconde nozze, infatti nel 2007 ha divorziato dall’uomo d’affari serbo Vladimir Vicentijevic, padre della sua primogenita. Ama la città di Roma tanto da considerarla la sua seconda casa, adesso in piega tutto il suo tempo a fare la mamma.

Quanti anni ha Amra

Amra, moglie di Edin Dzeko, è nata in Bosnia-Erzegovina a Sarajevo il 1 ottobre del 1984, ha 35 anni

Amra Silajdzic: altezza

Amra, moglie di Edin Dzeko, è alta circa 178 cm

Quanti figli ha Amra

Amra, moglie di Edin Dzeko a, ha 3 figli ma è in arrivo il quarto: la primogenita Sofia nata nel 2003, Uma che è nata nel 2016 e Dani nato nel 2018, entrambi sono nati a Roma.

Amra Silajdzic: Instagram

Amra, moglie di Edin Dzeko, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @amradzeko vanta 206 mila follower. Condivide foto della sua quotidianità familiare, dei suoi allenamenti e dei suoi viaggi.

Amra Silajdzic: le foto

Amra Dzeko, moglie di Edin Dzeko, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: