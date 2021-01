BOLOGNA UDINESE DIRETTA STREAMING / Un solo obiettivo per entrambe: la vittoria. I felsinei hanno strappato un punto nel derby dell’Appennino ma Mihajlovic non è ancora soddisfatto, dato che non ha visto nei suoi la cattiveria necessaria per arrivare ai tre punti. I friulani invece arrivano dal 4-1 subito contro la Juventus. Un passivo sicuramente troppo pesante rispetto a quanto visto, realmente, sul campo. Le formazioni sono digiune da troppo tempo: cinque incontri per il Bologna, quattro l’Udinese.

Bologna – Udinese: data e orario

Bologna – Udinese verrà giocata alla partita allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15 di mercoledì 6 gennaio.

Bologna – Udinese: le probabili formazioni

BOLOGNA – Da Costa; De Silvestri, Tomyiasu, Danilo, Hickey; Schouten, Dominguez; Barrow, Soriano, Orsolini; Palacio. All.: Mihajlovic

UDINESE – Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Pussetto, Lasagna. All.: Gotti

Bologna – Udinese , diretta streaming gratis e tv: dove vederla

