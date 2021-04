BOLOGNA SPEZIA DOVE VEDERLA / Le sabbie mobili sembrano lontano ma guai ad abbassare la guardia con 27 punti da assegnare. Bologna e Spezia distano tra loro soltanto due lunghezze e chi vincerà potrà rilanciare le proprie velleità per un finale di stagione da protagonista. Per entrambe, il k.o. non sarebbe la fine del mondo ma a guardarsi indietro, verso il fondo della classifica. Gli amanti del calcio si augurano che, come gli ultimi due precedenti in questa stagione, Bologna e Spezia regalino spettacolo e tanti gol.

BOLOGNA – SPEZIA: data e orario

Bologna – Spezia verrà disputata domenica 18 aprile con fischio di inizio alle ore 15:00. Ospiterà l’incontro lo stadio ‘Renato Dall’Ara’, nel capoluogo emiliano.

BOLOGNA – SPEZIA: le probabili formazioni

BOLOGNA – Skorupski, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Soriano, Sansone, Barrow. All.: Mihajlovic

SPEZIA – Provedel, Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza, Estevez, Ricci, Maggiore, Gyasi, Nzola, Verde. All.: Italiano

BOLOGNA – SPEZIA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

