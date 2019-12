BENEVENTO FROSINONE DIRETTA STREAMING / La cadetteria attende con ansia il big-match natalizio: la capolista ospita la terza in classifica. Al ‘Vigorito’ c’è Benevento-Frosinone, la partitissima della 17° giornata di Serie B. Da un lato le ‘Streghe‘ che sono matematicamente ‘Campioni d’Inverno‘ con ancora tre giornate da giocare; di fronte, i ciociari sono in netta ripresa ma in trasferta hanno raccolto pochissimo, con l’unica vittoria giunta l’8 dicembre a Castellammare di Stabia.

Benevento-Frosinone: data e orario

Benevento-Frosinone verrà giocata sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18:00. Teatro dell’incontro sarà lo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento.

Benevento-Frosinone: le probabili formazioni

Inzaghi dovrebbe confermare il 4-4-2 con forte proiezione offensiva che ha fruttato ottimi risultati. L’allenatore ritrova Nesta, suo compagno al Milan col quale vinse tutto e Campioni del Mondo nel 2006.

L’ex difensore centrale proverà a recuperare Trotta ma si va verso la formazione che ha battuto il Pescara.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-4-2) – Montipo; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl, Schiattarella, Viola, Tello; Sau, Coda. All.: Inzaghi

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Novakovich. All.: Nesta

Benevento-Frosinone, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita tra Benevento e Frosinone sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

