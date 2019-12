Barcellona-Real Madrid, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

BARCELLONA REAL MADRID DIRETTA STREAMING / E’ finalmente arrivato il momento del ‘Clasico‘! Barcellona-Real Madrid, previsto inizialmente per il 26 ottobre ma rinviato per motivi di ordine pubblico in seguito alle rivolte in Catalogna, con ogni probabilità decreterà i ‘Campioni d’Inverno‘ della Liga. Anche se il Barca poi dovrà ancora disputare il derby contro l’Espanyol all’ultima giornata. Al momento, le formazioni sono appaiate al primo posto in classifica con 35 punti e vengono entrambe da un pareggio esterno. Dando uno sguardo alle statistiche: le ‘merengues‘ non vincono al Camp Nou dall’agosto 2017 quando portarono a casa l’andata della Supercoppa, poi vinta. Mentre lo 0-0 finale non si verifica dal 2002.

Barcellona-Real Madrid: data e orario

Barcellona-Real Madrid è il ‘Clasico‘ di Spagna e si disputerà mercoledì 18 dicembre 2019 al Camp Nou di Barcellona. Il fischio d’inizio è prevista per le ore 20.

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

I ‘blaugrana‘ sono in un momento di forma straripante, nonostante l’ultimo pari in casa della Rea Sociedad. Tolto l’infortunato Dembelè, Valverde ha il dubbio legato ad Arthur beccato mentre era sullo snowboard anzichè allenarsi per recuperare dalla pubalgia. Per il resto, tutti a disposizione con Messi che guiderà l’attacco, insieme a Griezmann e Suarez, capace di segnare 18 gol nelle ultime quattro partite casalinghe.

Le ‘merengues‘ attendono notizie dall’infermeria ma Hazard e Marcelo, insieme ai lungodegenti Asensio e James, difficilmente riusciranno a recuperare. Zidane ha qualche dubbio sulle ali offensive che affiancheranno Benzema: Isco e Rodrygo però appaiono in vantaggio su Bale e Vinicius.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Roberto, Lenglet, Pique, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann. All.: Valverde

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Valverde , Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Isco. All.: Zidane

Barcellona-Real Madrid, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

'El Clasico' tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

