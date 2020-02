ATALANTA ROMA DIRETTA STREAMING / Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo dello Gewiss Stadium. La Serie A offre uno scoppiettante sabato sera in tv: da Bergamo, ecco Atalanta-Roma. I ragazzi di Gasperini cercano la vittoria casalinga che manca da quasi un mese dopo il tonfo contro la Spal e il deludente pari col Genoa. Di fronte, i giallorossi arrivano da due k.o. di fila davvero sorprendenti, sia per la portata degli avversari (Sassuolo e Bologna) che per la bellissima prestazione offerta nel derby due settimane fa.

Atalanta-Roma: data e orario

Atalanta-Roma verrà disputata allo Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio di inizio è previsto per le 20:45 di sabato 15 febbraio 2020.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Tutti a disposizione per ‘Gasp’ mentre Fonseca, oltre ai lungodegenti Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mirante, dovrà fare a meno del grande ex Cristante squalificato. Da sciogliere ancora qualche dubbio sulla trequarti.

ATALANTA – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini

ROMA – Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretour; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca

Atalanta-Roma, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

