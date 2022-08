Alcuni consigli su come vedere una partita di Baseball a New York

In Europa il Baseball non è uno sport molto seguito ma negli Stati Uniti è una vera e propria istituzione. Pensate che dopo il Basket, il Baseball è lo sport più seguito e amato d’America, anche più dello stesso football americano.

A noi europei non ha mai entusiasmato, ma il Baseball è una religione per moltissimi statunitensi ma anche, e soprattutto, un grande momento di festa. La grande bellezza del Baseball, infatti, oltre al gioco in sé, è insita nel momento, nel luogo in cui questo sport si svolge. Stiamo ovviamente parlando dello stadio che per 3 ma anche 4-5 ore diventa un luogo di festa dove passare un bellissimo pomeriggio (o serata) insieme ai propri amici o alla propria famiglia.

Uno stadio di Baseball non è solo un campo di gioco. É di più: gli spettatori si siedono quasi come fosse un cinema o un teatro per assistere a uno spettacolo. L’offerta di cibo e di bevande è infinita e tra un pausa e l’altra c’è tempo per chiacchierare insieme ai propri amici o alla propria famiglia, quasi come fosse un picnic in un parco con la differenza però che ci sono due squadre a darsi battaglia.

Come vedere una partita di Baseball a New York

Se vi trovate nei paraggi di New York, dovete assolutamente assistere a una partita di Baseball. La Grande Mela, infatti, è la città di una delle squadre più importanti di Baseball: stiamo ovviamente parlando dei famosissimi New York Yankees.

Squadra nominata in mille film hollywoodiani ma anche in tantissime canzoni rap e non solo come “Empire State of Mind” di Jay Z e Alicia Keys.

Gli Yankees giocano le loro partite in casa nel famoso stadio “Yankee Stadium”. Si tratta di una struttura enorme, capace di ospitare più di 50.000 spettatori. Inaugurato nell’aprile del 2009, lo Yankee Stadium è costato più di due miliardi di dollari e ci sono voluti ben tre anni per costruirlo. É un’opera gigantesca che come un museo merita di essere visitata e goduta.

Come comprare un biglietto per una partita di Baseball a New York

Dovete sapere che la stagione regolare (anche detta regular season) del MLB (Major League Baseball) si svolge a partire da marzo fino a settembre. Se invece volete godervi lo spettacolo dei play-off e della fase finale, che quindi decreteranno poi la squadra campione, dovrete aspettare fino a novembre.

Tra tutti gli stadi che potete scegliere, lo “Yankee Stadium” può essere la miglior scelta.

I biglietti sono facilmente reperibili, per esempio a differenza delle partite di Basket. Dai numeri mostrati sopra, capite bene che uno stadio di Baseball può accogliere un grandissimo numero di persone.

I biglietti sono acquistabili sia online che dal bagarino fuori dallo stadio, potete trovare maggiori informazioni qui su prezzi e la disponibilità dei biglietti in base alle partite e non solo.

Il consiglio è ovviamente quello di acquistarli online per far coincidere senza problemi la partita con le date della vostra vacanza. Potrete poi scegliere il vostro posto (e consultare il prezzo) con tutta la calma del mondo.

É importante sapere, poi, che negli Stati Uniti (a differenza dell’Italia per esempio) non è vietata la rivendita dei biglietti. É quindi molto comune trovare altre persone – o addirittura altre società – che rivendono i biglietti. Nelle partite più importanti il prezzo sarà forse più alto, ma in quelle di minor interesse potreste trovare delle vere e proprie occasioni.

Le squadre Baseball di New York

A New York, però, non ci sono solo gli Yankees. L’altra squadra sono i New York Mets anche se sicuramente gli Yankees sono quelli più famosi e con una storia ricca di successi alle spalle.

Per darvi un dato: gli Yankees vantano 27 titoli World Series, ovvero la fase finale del massimo campionato statunitense di Baseball per decretare il vincitore della Major League Baseball (MLB). I Mets nella loro storia, invece, ne hanno vinto soltanto due.

Se quindi volete andare a vedere il “Real Madrid” del Baseball (per chi è familiare con il calcio), dovete andare ad assistere a una partita degli New York Yankees che, tra l’altro, sono anche la squadra con più titoli in assoluto nella storia del Baseball.