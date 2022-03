29° GIORNATA SERIE A DIRETTA STREAMING /Dopo le notti europee torna il campionato di Serie A. La corsa per lo scudetto è tra tre squadre: il Milan primo in classifica vuole confermare la bella prestazione fatta a Napoli è ospita l’Empoli, l’Inter ha una trasferta molto ostica contro il Torino di Juric mentre gli azzurri vanno a Verona. I bianconeri nonostante i diversi infortuni vogliono continuare a macinare punti e magari allungare sull’Atalanta.

29° GIORNATA SERIE A: il programma completo

Spezia-Cagliari, sabato 12 marzo, ore 15:00

Salernitana-Sassuolo, sabato 12 marzo, ore 15:00

Sampdoria-Juventus, sabato 12 marzo, ore 18:00

Milan-Empoli, sabato 12 marzo, ore 20:45

Fiorentina-Bologna, domenica 13 marzo, ore 12:30

Verona-Napoli, domenica 13 marzo , ore 15:00

Udinese-Roma, domenica 13 marzo ore 18:00

Atalanta-Genoa, domenica 13 marzo, ore 18:00

Torino-Inter, domenica 13 marzo, ore 20:45

Lazio-Venezia, lunedi 14 marzo, ore 20:45

29° GIORNATA SERIE A, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Le partite saranno visibili in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che quest’anno trasmette tutte le partite di Serie A. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda tutte le partite di Serie A TIM a 29,99€. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 29.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.